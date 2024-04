Des milliers de Français ont désormais droit à cette aide : elle permet d'économiser 35 000 euros en moyenne

Une aide à laquelle des milliers de Français ont droit a récemment été élargie.

Acheter son logement : un doux rêve que caressent 61% des Français et, plus particulièrement, les jeunes. 80% des 18-34 ans ambitionnent d'être propriétaire de leur résidence principale. Mais ces espoirs se sont difficilement convertis en réalité ces dernières années. Depuis la sortie de la crise sanitaire, les taux bancaires ont fortement augmenté et les conditions d'octroi de crédits se sont durcies. Mécaniquement, le nombre de transactions a diminué, faute d'acheteurs.

Si les prix ont baissé de 4% en moyenne au niveau national (avec des chutes plus importantes dans certaines régions, notamment à Paris et proche banlieue), cela n'a pas pour autant relancé la dynamique. La faute aux difficultés de financement des projets. Les banques ne souhaitent pas prendre de risques et refusent tout financement qui entraînent un taux d'endettement de 35% ou plus.

Pour faire baisser le montant emprunté, les futurs acquéreurs se tournent de plus en plus vers leurs proches. Les parents, grands-parents ou tout autre membre de la famille peuvent consentir à un prêt, sans intérêt, qu'il convient de formaliser par écrit et, évidemment, de rembourser. Mais une autre solution existe aussi pour financer ses projets immobiliers, sans solliciter l'entourage… et sans payer d'intérêts non plus.

Le dispositif a un nom bien connu : le Prêt à taux zéro (PTZ). S'il était jusqu'ici réservé plutôt aux foyers modestes, la "classe moyenne" peut désormais s'en saisir. Depuis le 1er avril, de nouvelles règles sont entrées en vigueur et rendent éligibles des milliers de Français supplémentaires. Le calcul du PTZ est complexe puisqu'il prend en compte plusieurs paramètres : le niveau de revenus, l'adresse du logement, le nombre de personnes logées et le coût du bien. Son montant est donc individualisé.

Pour mieux se rendre compte de qui peut prétendre à ce dispositif, voici les niveaux maximum de salaires à ne pas dépasser par zone (connaître sa zone en cliquant ici) :

Zone A : 4000€ par mois par foyer

Zone B1 : 2875€ par mois et par foyer

Zone B2 : 2625€ par mois et par foyer

Zone C : 2375€ par mois et par foyer

La somme ensuite prêtée sans intérêts varie au regard des autres critères. En moyenne, selon les dernières statistiques établies, ce sont entre 50 et 55 000 euros qui sont versés lorsqu'une opération se finalise. Avec des taux autour de 4% actuellement, cela permet aux acquéreurs d'économiser environ 35 000€ d'intérêts payés à la banque.

Il est toutefois à noter que le dispositif ne peut être souscrit que pour l'achat d'un appartement neuf en zones A et B1 et uniquement pour un bien ancien en zones B2 et C (à chaque fois dans le cadre d'une résidence principale seulement).