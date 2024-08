Le Smic va bien augmenter avant le 1er janvier, mais pas à 1600 euros

Une hausse du salaire minimum va bientôt intervenir.

Le SMIC va bel et bien augmenter. Non, ce n'est pas une promesse de campagne mais une quasi-certitude économique. Ce n'est pas non plus une décision du gouvernement mais une revalorisation automatique, en vigueur depuis de très nombreuses années. D'ici quelques semaines, le salaire minimum permettra à trois millions de Français d'être un peu mieux rémunérés. Ne le cachons pas : cela ne bouleversera pas leur quotidien ni ne leur offrira des conditions de vie plus fastes.

Si les prix du quotidien grimpent bien moins vite que l'année dernière, il n'en demeure pas moins que le cadis de course coûte toujours plus cher, tout comme l'ensemble des produits de consommation. Sans parler des factures d'énergies (électricité, gaz, carburant…). La hausse est certes plus lente mais elle est continue et significative depuis le début de l'année. Ce qui va entraîner une augmentation du SMIC.

Le calcul de la hausse du salaire minimum est en effet basé sur l'évolution des prix à la consommation, plus précisément sur la hausse qu'elle représente pour les 20% des ménages les plus modestes. Leur pouvoir d'achat étant, par définition, inférieur à celui du ménage moyen, ils sont d'autant plus fragilisés par les augmentations de prix.

Entre novembre 2023 et juin 2024, les prix ont augmenté de 1,36% pour cette catégorie de la population. Or, le SMIC n'augmente automatiquement que si la hausse atteint 2% depuis novembre. Les données peuvent donc paraître loin du compte. Toutefois, l'Insee annonce à Linternaute que, d'ici fin août, l'inflation depuis novembre aura atteint les 2%. L'institut de statistiques mise sur une importante hausse des prix cet été, notamment en raison des prix pratiqués durant les Jeux olympiques.

De là en découlera donc une revalorisation automatique du SMIC de l'ordre de 2%. Ce devrait être à l'automne prévoit l'Insee. Les données sur l'inflation du mois d'août ne seront connues que mi-septembre et ne pourront donc entraîner une hausse du SMIC qu'au 1er octobre, au plus tôt.

Concrètement, pour les salariés payés ainsi, le salaire minimum devrait donc passer de 1 398,69 euros net par mois à 1426,66 euros net par mois, soit 27,97 euros net de plus qui arriveront sur le compte en banque.