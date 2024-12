La taxe foncière sera bien plus élevée que prévu en 2025 pour tous ces Français

Une très mauvaise nouvelle se profile pour des milliers de contribuables.

C'est une très mauvaise nouvelle qui s'annonce pour des milliers de Français. Déjà élevée et représentant une partie non-négligeable du budget annuel, la taxe foncière n'est pas prête de diminuer ou, au moins, de se stabiliser. Chaque année, elle augmente a minima du niveau de l'inflation et contraint donc les contribuables à mettre toujours plus la main au portefeuille. Et 2025 ne va pas échapper à la règle.

Représentant 52 milliards de recettes pour l'Etat, la taxe foncière est une part centrale des finances publiques. Et tous les propriétaires d'un terrain doivent s'en acquitter, que celui-ci soit bâti (c'est à dire avec une habitation ou tout autre construction), ou non-bâti. En 2025, certains d'entre eux auraient dû voir la facture s'alléger. Il n'en sera finalement rien. La note sera bien plus élevée que prévu.

L'année prochaine, la taxe foncière devait initialement baisser pour environ 400 000 Français. Un abattement spécial avait en effet été ajouté au projet de loi de finances de 2025. Mais avec la censure du gouvernement et l'annulation des textes financiers, celui-ci ne sera pas appliqué.

Cette mesure n'était pas anodine puisqu'elle visait les agriculteurs, dont la colère gronde depuis des semaines. Tous les ans, les exploitants agricoles doivent payer la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, affectés à l'exploitation agricole. En d'autres termes, il s'agit d'une taxe pour l'utilisation des terres pour leurs cultures.

La loi prévoit que ce montant soit de facto minoré de 20%. En 2025, il aurait dû être minoré de 30%, permettant donc aux agriculteurs de faire des économies en payant moins de taxe foncière. "Cette mesure doit permettre de rendre le portage du foncier agricole plus attractif et de réduire les impôts de production supportés par les exploitants agricoles", avait motivé le député Charles de Courson, à l'origine de la proposition.

Cependant, comme la motion de censure est en passe d'être adoptée, le budget 2025 de l'Etat va tomber à l'eau et la réduction fiscale avec. Un coup dur pour les agriculteurs qui devraient donc voir leur taxe foncière augmenter, autour de 2% (selon l'inflation définitive). La facture s'annonce bien plus lourde qu'annoncée. À moins qu'en cours d'année, un texte soit voté pour permettre de remettre en place cette réduction fiscale.