En 8 épisodes, cette nouvelle série policière cartonne et finit n°1 sur Netflix cette semaine

Depuis quelques jours, cette nouvelle série policière en huit épisodes tient en haleine les abonnés de Netflix. Elle est n°1 des séries les plus regardées sur la plateforme en ce moment.

Le classement des programmes les plus regardés du moment de Netflix varie chaque semaine en fonction des nouveautés mises en ligne sur la plateforme de streaming. Et depuis quelques jours, les abonnés du service de VOD se sont laissés tenter par ce thriller en 8 épisodes. Il est à la première place des séries les plus vues du moment selon le classement établi par Netflix dans de nombreux pays, et notamment en France.

Sortie le 28 novembre sur Netflix, The Madness est une mini-série créée par Stephen Belber. Ce thriller met en scène un journaliste politique, Muncie Daniels, témoin par hasard d'un meurtre dans les bois. Accusé du crime, il se retrouve au coeur d'une vaste conspiration et doit prouver son innocence, alors qu'on tente en parallèle d'attenter à sa vie. Ce qui le force à renouer avec sa famille éloignée et son passé.

© AMANDA MATLOVICH/Netflix © 2023

Empruntant des codes des thrillers dits "conspirationnistes" (dans lequel le protagoniste doit déjouer un complot d'ampleur massive), The Madness possède tous les ingrédients pour séduire les fans de séries policières d'action comme The Night Agent, ou ceux qui aiment les thrillers nerveux comme Le fugitif (film avec Harrison Ford sorti en 1993).

Au casting, les habitués du petit et du grand écran reconnaitront Colman Domingo, nommé à l'Oscar du Meilleur acteur en 2024 pour Bayard Rustin qui s'est également illustré dans Euphoria et Fear the Walking Dead. Dans la nouvelle série de Netflix, il donne la réplique à Gabrielle Graham (Twenties), Tamsin Topolski (What you wish for, Slow horses), Marsha Stephanie Blake (I'm your woman) et Deon Colre (Black-ish).

Si The Madness a suscité la curiosité des abonnés de la plateforme de streaming au point de devenir numéro 1, il divise largement entre les conquis et les déçus. Si elle est "l'une des meilleures mini-séries de Netflix depuis un moment" pour certains utilisateurs de X, la série "agace" plusieurs téléspectateurs, notamment en raison des décisions "irréalistes" du personnage principal et des trous dans l'intrigue. Si vous souhaitez laisser sa chance au programme, les huit épisodes de The Madness sont disponibles sur Netflix.