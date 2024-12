"Je gagne 1800 euros par mois et voici combien je vais payer d'impôts en 2025"

17 millions de Français pourraient payer bien plus d'impôts que l'an dernier même si leur salaire n'a pas changé.

C'est l'un des grands sujets du moment. Compte-tenu de l'instabilité politique ambiante, la question du montant des impôts à payer en 2025 se pose pour beaucoup de Français. Avec la mention de censure adoptée et le budget 2025 encore non finalisé, l'alerte donnée ces dernières semaines pourrait bien se réaliser : 17 millions de ménages pourraient payer plus au fisc l'année prochaine par rapport à cette année.

Face à ce propos lancé par le ministre du Budget désormais démissionnaire, quel serait vraiment l'impact sur le portefeuille des personnes concernées ? Linternaute a fait les calculs, à partir du salaire médian : 1850 euros net avant impôts. Voici les résultats dans trois cas de figure.

Un célibataire perçoit, chaque mois, sur son compte en banque 1800 euros de salaire (1850€ avant prélèvement à la source). Une rémunération fixe tout au long de l'année 2024, qu'il va donc déclarer aux impôts au printemps 2025. Sans enfant, ce salarié n'utilise pas non plus de réduction ou de crédit d'impôt. C'est donc une déclaration très simple qu'il fera au fisc.

Lorsqu'il aura transmis ses revenus, le Trésor public devait lui réclamer, au total 526 euros puisque celui-ci sera calculé sur un barème qui n'aura pas été augmenté de l'inflation. Si le budget prévisionnel présenté par le gouvernement de Michel Barnier avait été adopté, le montant demandé par le fisc aurait été de 490 euros. soit 36 euros d'écart sur un an.

Pour un couple marié, dont les deux membres gagnent tous les deux 1800 euros net après impôts par mois, l'écart sera encore plus conséquent. La note en cas d'absence de budget et d'indexation sur l'inflation serait de 1353 euros, contre 1281€ si le budget présenté avait été adopté. Soit 72 euros d'écart...

Enfin, pour un couple également marié, avec ce même salaire, et qui a un enfant de 10 ans à sa charge, la variation pourra être encore plus importante, de près de 100 euros. 451€ sera reclamée par le fisc dans le cas d'une non-indexation sur l'inflation contre 316 euros avec le budget prévisionnel finalement non adopté.

Ces calculs ont été effectués sur la base de déclarations simples, sans réduction ou crédit d'impôt quelconque, et sur le principe d'un revenu similaire entre les adultes. Vérifiés avec le simulateur officiel du fisc, les montants indiqués correspondent au total à payer sur l'année, c'est-à-dire prélèvement à la source inclus.