"Peugeot 3008 : le nouveau 3008 restylé dévoilé mardi, les 1eres infos"

PEUGEOT 3008 - Peugeot modernise son SUV star le 3008 avec un restylage forcément très attendu. La nouvelle version du Peugeot 3008 est présentée ce mardi 1er septembre. Premières infos, photos, moteurs... Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur cette page.

[Mis à jour le 1er septembre 2020 à 08h15] Encore quelques heures de patience... Cela devient une habitude, à la rentrée, le Peugeot 3008 fait le show ! Il y'a un an, Peugeot lançait alors les commandes de la version hybride rechargeable de son SUV, le 3008 GT Hybride4, une version électrifiée de 300 chevaux et avec une autonomie en tout électrique de 60 kilomètres. Pour cette rentrée 2020, la marque au Lion fait encore plus fort en dévoilant la nouvelle version de son 3008, le 3008 restylé. Après près de quatre ans de carrière (il avait été révélé en amont du Mondial de l'Auto 2016), le 3008 s'offre un petit coup de jeune avec un restylage qui devrait être facilement reconnaissable.

S'il faudra attendre ce mardi 1er septembre pour en savoir beaucoup plus, les récentes fuites laissent imaginer une face avant totalement revue, et intégrant les fameux feux en griffes vus sur la dernière Peugeot 208, le SUV Peugeot 2008 ou sur la berline Peugeot 508 ainsi qu'un intérieur modernisé. Mystère encore sur les prix, les moteurs à la gamme ou les nouveautés en termes d'équipements. Voici les premières infos et photos en attendant de vous détailler très vite ce mardi 1er septembre tout ce que Peugeot réserve à son SUV star.

Encore un peu de patience pour découvrir les premières photos de ce Peugeot 3008 restylé ! Le rendez-vous est fixé à 10h ce mardi 1er septembre. Peugeot a en effet transmis une invitation officielle à la presse mondiale pour une présentation 100% numérique, crise sanitaire du Covid-19 oblige, de la nouvelle version du 3008. Quelques photos et illustrations ont déjà inondé la toile mais il faudra donc attendre ce 1er septembre pour en avoir confirmation.

En attendant, vous pouvez retrouver ci-dessous notre reportage photo sur le stand du 3008 au Mondial de l'Auto 2016 et à bord du nouveau SUV.

Le Peugeot 3008 arrive (déjà !) à mi-vie et Peugeot en profite pour lui donner un petit coup de neuf, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Du côté du design, on devrait découvrir de nouveaux feux, tant à l'avant qu'à l'arrière. Les fuites et photos prises sur les modèles d'essais, même encore camouflés, ont déjà permis de deviner le visage de ce 3008 restylé. Il devrait arborer des feux avant à griffes intégrants les clignotants et descendants vers le bouclier, qui sera en partie revu. Il pourrait ressembler à celui du 2008. A l'arrière, les feux seront aussi revus et modernisés avec un effet griffes sur les Led.

A l'intérieur, l'ambiance du 3008 qui a tant plu à ses clients sera conservée, notamment l'i-cockpit avec ses touches piano au centre, le petit volant et l'instrumentation numérique. Le 3008 devrait toutefois avoir des équipements modernisés en ce qui concerne les aides à la conduite mais surtout d'un tout nouvel écran central tactile au milieu de la planche de bord.

L'incertitude demeure sur le diesel. La gamme conservera-t-elle les deux moteurs actuellement proposés aux clients, les blocs 1.5 BlueHDi 130 chevaux et le 2.0 BlueHDi 180 chevaux ?

Présenté le 1er septembre 2020, ce Peugeot 3008 restylé devrait arriver dans les concessions de la marque au Lion avant la fin de l'année 2020. Selon L'Argus, la commercialisation serait ainsi prévue pour le mois de novembre 2020. Confirmation à venir ce mardi...

Difficile d'imaginer Peugeot faire gonfler les prix du Peugeot 3008 avec ce restylage. Pas question toutefois non plus de le brader au vu du succès du SUV depuis son arrivée en 2016. A son lancement, le Peugeot 3008 était proposé à partir de 27 000 euros, de quoi le placer au-dessus du Renault Kadjar mais aussi proche du Volkswagen Tiguan qui monnaye cher ses équipements mais assure plusieurs versions attrayantes de sa nouvelle arme (dont une finition R-Line). Cinq niveaux de finition étaient proposés : Access, Active, Allure, GT Line et GT, une finition que Peugeot présente comme "chic et sportive". Celle-ci sera le haut de gamme du 3008 avec un tarif de 41 650 euros. Depuis mai 2017, la finition Crossway s'est ajoutée en milieu de gamme. Elle se place entre les finitions Allure et GT Line. Pour un 3008 de milieu de gamme (finition Allure, 3e niveau sur 5), comptez entre 31 850 euros pour le moteur essence 130 chevaux et jusqu'à 36 400 euros doté du moteur diesel 130 chevaux avec boîte automatique EAT8. Retrouvez tous les tarifs ci-dessous :

Moteur/Boîte de vitesse Access Active Allure Crossway GT Line GT Diesel : 2.0l BlueHDi 180 chevaux EAT 6 (auto) - - - - 43 650 € 1.5l BlueHDi 130 chevaux EAT8 (boîte auto) - 33 650 € 36 400 € 38 160 € 38 500 € - 1.5l BlueHDi 130 chevaux (boîte manuelle 6 rapports) - 31 600 € 34 450 € 36 050 € 36 450 € - Essence : 1.2l PureTech 130 chevaux EAT8 (boîte auto) - 31 150 € 33 900 € 35 600 € 34 050 € - 1.2l PureTech 130 chevaux (boîte manuelle 6 rapports) 27 000 € 29 100 € 31 850 € 33 550 € 33 950 € - PureTech 180 chevaux EAT8 (boîte auto) - - - 38 200 € 38 600 € - HYbrid - - - - 45 900 € 48 300 € HYbrid4 - - - - - 53 800 €

Depuis 2019, le 3008 profite d'une motorisation hybride "Plug-in Hybrid essence" avec une transmission classique, mais aussi en version 4 roues motrices. C'est cette version qui est disponible à la commande depuis la fin août 2019 au tarif de 53 800 euros. Le 3008 hybride rechargeable est équipé du moteur essence 1.6L PureTech développant 180 chevaux en version traction avant et 200 chevaux en version 4x4. Ce moteur est associé à un moteur électrique de 80 kW (soit 110 chevaux) et à une boîte automatique e-EAT8 à 8 rapports. La batterie de 11,8 kWh en traction et 13,2 kWh en 4x4 profite d'une autonomie de 59 kilomètres selon le cycle d'homologation WLTP.

De nouveaux équipements viennent garnir ce 3008 high-tech, comme la fonction Brake, qui "permet une décélération du véhicule sans appui sur la pédale de frein", le freinage i-Booster pour récupérer l'énergie cinétique, ou encore le mode e-Save pour "réserver une autonomie électrique" pour son prochain déplacement. Cinq modes de conduite sont disponibles, et l'ordinateur de bord i-Cockpit est spécifique à cette version. Il intègre le mode de conduite, le niveau de la batterie et l'autonomie électrique disponible. "Un powermètre se substitue au compte-tours", explique également Peugeot. Cet affichage évolue en fonction de votre conduite. Sur l'écran tactile, des menus hybrides sont aussi présents, pour accéder à des statistiques de consommation ou encore localiser les bornes de recharge à proximité. Enfin, le Peugeot 3008 hybride rechargeable 4x4 est décliné en version GT. "Cette version haut-de-gamme développe 300 chevaux", indique Peugeot. Ce 3008 de haut vol abat le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes, le tout en rejetant 29 grammes de CO2 au kilomètre, annonce Peugeot.

L'intérieur du Peugeot 3008 hybride rechargeable est spécifique, avec des affichages dédiés à cette motorisation semi-électrique. © Peugeot

Nous avions eu l'occasion d'essayer ce nouveau 3008 dans ses finitions Allure (3e niveau, celui que Peugeot espère vendre massivement pour poursuivre sa stratégie de montée en gamme) et GT (le nouveau haut de gamme). Au programme, une motorisation essence 1.2l PureTech turbo de 130 chevaux dans le premier et une motorisation diesel 2.0l BlueHDI de 180 chevaux dans le deuxième. Bilan extrêmement positif au final malgré quelques petits problèmes de finition (assemblage)... La tenue de route est remarquable pour un tel SUV et pourrait faire mal à la concurrence. Retrouvez cet essai complet en cliquant sur la photo ci-dessous.

Outre l'écran tactile et l'aspect multimédia qui ne sera donc pas délaissé, Peugeot ayant fait d'énormes pas en high-tech, on retrouve les aides à la conduite avec notamment le détecteur de fatigue, le freinage d'urgence en ville, la reconnaissance des panneaux, l'alerte de distance de sécurité ou encore le système d'aide au stationnement Park Assist. Le régulateur de vitesse adaptatif sera aussi au rendez-vous afin de replacer ce 3008 parmi les modèles les plus avancés de sa catégorie.

Equipements en finition Access : 6 airbags (frontaux, latéraux, rideaux), frein de parking électrique avec aide au démarrage en pente. Feux halogènes et feux de jours LED, avertisseur de temps de conduite, reconnaissance des panneaux de vitesse, régulateur-limiteur de vitesse, jantes 17 pouces et enjoliveurs " Miami ", coques de rétroviseurs et poignés de portes couleurs carrosserie, rétroviseurs électriques et dégivrants, calandre avec contours et facettes chromées, arc de pavillon en inox, volant cuir, inserts de la planche de bord et panneaux de portes en aspect carbone, i-cockpit avec dalle numérique 12,3 pouces affichage tête haute, air conditionné manuel, vitres électriques à l'avant et à l'arrière, sellerie tissu, siège conducteur réglable en hauteur, écran LCD, radio, 6 hauts-parleurs, MP3, kit mains libres Bluetooth, prise USB.

Active (en plus des finitions Access) : Projecteurs antibrouillard, alerte de franchissement de ligne, aide au stationnement arrière, jantes alliage 17 pouces, volant cuir pleine fleur, air conditionné automatique bi-zone, éclairage intérieur LED, réglage en hauteur du siège passager, radio bi-tuner, écran tactile 8 pouces et touches de piano " Toggle Switches ", pack visibilité.

Allure (en plus des finitions Active) : Aide au stationnement avant, visiopark, Jantes alliage 18 pouces bi-ton diamantées, enjoliveurs inox, sabot de pare-choc avant gris métallisé, accès et démarrage mains libres, pack éclairage d'ambiance, décors de planches de bord et panneaux de porte en maille, sellerie TEP et tissu, réglage lombaire du siège conducteur, mise en tablette du siège passager, Mirror Screen pour compatibilité des smartphones, éclairage d'accueil à LED, rétroviseurs rabattables électriquement, vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées, navigation connectée 3D.

GT Line (en plus des finitions Allure) : Projecteurs Full Led, feux antibrouillard LED, jantes alliage 18 pouces diamantées vernis mat, coques de rétroviseurs extérieurs noir, bouclier avant exclusif, calandre à damier chromée, deux canules d'échappement style chromé, toit noir Black Diamond, pédalier et repose-pied en aluminium, planche de bord surpiquée cuivre, surtapis, volant cuir pleine fleur, bagues chromées et badge GT Line, i-cockpit Amplify avec parfums d'ambiance, sellerie Tep et tissu Imila.

GT (en plus des finitions GT Line) : Coques de rétroviseurs chromées, jantes alliage 19 pouces Boston bi-ton diamantées vernis mat, barres de toit en aluminium, passages de roues plus larges, décor intérieur chrome, décors de planche de bord et panneaux de portes en bois véritable vieilli chêne gris, sellerie TEP et Alcantara, volant cuir pleine fleur perforé avec bague chrome acier et badge GT, hayon ouverture mains libres.

Le 3008 est bien doté d'une version plus sportive mais aussi chic à l'intérieur : 3008 GT. Un seul moteur est disponible : le bloc diesel BlueHDI 180 chevaux couplé à une boîte automatique EAT6. Calandre plus large, double sortie d'échappement, phares full LED, le look est aussi au rendez-vous comme à l'intérieur avec un maître-mot : sobriété et raffinement pour un effet premium. Peugeot proposera aussi une finition GT Line qui reprendra les grands principes esthétiques (dont le bouclier, la calandre, les doubles canules d'échappement...) mais avec les moteurs de la gamme du 3008. Retrouvez les photos ci-dessous de ce 3008 GT :