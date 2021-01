Renault R5 : quel prix pour la version électrique ? Photos et infos

RENAULT R5. De retour en électrique, la Renault 5 sera produite en France mais ne devrait pas arriver avant 2025, toutes les photos et infos.

[Mis à jour le 21 janvier 2021 à 16h44] Le vintage et l'électrique vont-ils ensemble ? Pour Renault la réponse est oui ! Lors de la présentation de son plan stratégique appelé Renaulution, le constructeur a dévoilé le prototype de l'un de ses sept futurs modèles 100% électrique, la Renault 5. Si le nom a un vrai côté vintage, la modernité est clairement au rendez-vous avec ce modèle. À l'heure actuelle, les informations sont encore peu nombreuses, on parle d'une date de sortie pour 2025 et un prix, selon nos confères de l'Argus, aux alentours de 20 000 euros. En revanche, on sait déjà que la voiture sera fabriquée dans l'usine de Douais, Jean-Dominique Sénard, président de Renault, l'a confirmé sur la chaîne BFM Business.

Les premières photos de la Renault R5 électrique

Renault a dévoilé le 14 janvier les premières images de son concept R5 électrique.

Quelles sont les 5 infos à connaître sur la nouvelle R5 électrique ?

Lancé en 1972, la R5 reste reconnaissable près de 50 ans plus tard par ses traits caractéristiques. La citadine restera très compacte avec une grosse touche de modernité. "Le design de Renault 5 Prototype s'inspire d'un modèle culte de notre patrimoine. Ce modèle incarne simplement la modernité, un véhicule ancré dans son temps : urbain, électrique, charmant" explique Gilles Vidal, nouveau directeur du design Renault et ex-chef du design de Peugeot qui avait déjà fait sensation avec son modèle néo-rétro présenté au Mondial de l'Auto 2018, le Peugeot e-Legend.

Si on rentre un peu dans le détail, l'avant du véhicule semble entrer dans une ère futuriste avec une signature lumineuse qui donne un effet 3D assez original. La prise d'air du capot cachera la trappe de recharge, les feux arrière intègreront également des déflecteurs aérodynamiques, de quoi donner une vraie cure de modernité à cette Renault R5 du 21e siècle !

Les clins d'oeil à la R5 originelle sont nombreux. De la grille latérale aux roues en passant par le coffre arrière, les amateurs de la R5 seront comblés en admirant le capot plat comme la ligne de pavillon et le hayon droit et incliné.

Enfin, on notera également le drapeau français présent sur les rétroviseurs, un clin d'oeil qu'on avait plutôt l'habitude de voir sur les derniers concepts de Peugeot....

Ce concept de R5 électrique fait partie d'un vaste plan produit présenté par Renault. La marque vise le lancement de 14 modèles d'ici 2025, dont 7 en tout électrique. La R5 devrait en faire partie.

Pour l'heure, il reste de nombreuses zones d'ombres sur cette Renault 5. Sa date de lancement, son prix et son design intérieur ne sont pour le moment pas évoqués officiellement, comme ses particularités techniques.

Quel sera le prix de la nouvelle Renault R5 ?

Renault n'a annoncé aucun prix ni date de lancement mais en épluchant le plan produit présenté, on peut supposer que la R5 arrivera pour remplacer la Zoé sur le segment de la petite citadine électrique. Dès lors, il faudra se montrer malin et économe. L'Argus annonce que si la R5 visera à concurrencer les Fiat 500 électrique, Honda E ou Mini électrique, l'objectif serait de vendre cette R5 new look électrique à 20 000 euros. Pour cela, la base technique pourrait être une version électrifiée d'une plateforme éprouvée et rentabilisée, par exemple la CMF-B sur laquelle repose les dernières Clio 5 et nouveau Captur 2.

Aucune confirmation non plus sur ce point mais le plan produit indique le lancement de sept modèles électriques d'ici 2025. On devrait donc entendre parler de la version de série de ce concept R5 électrique très prochainement. Pour l'Argus, le lancement pourrait avoir lieu d'ici 2023 à 2024 et bonne nouvelle pour les usines françaises du groupe, cette R5 pourrait être montée en France, avec un assemblage prévu à l'usine de Douai. Le moteur électrique serait lui réalisé à Cléon.