Le carburant bientôt vendu "à prix coûtant" plutôt qu'à perte

Le gouvernement abandonne l'idée de contraindre les distributeurs à vendre leur carburant à perte, mais Emmanuel Macron les exhorte à pratiquer le prix coûtant et à renoncer à leur marge. Qu'est-ce que cela pourrait changer pour les automobilistes ?

Le carburant ne sera finalement pas vendu à perte. Les distributeurs qui se sont soulevés contre la mesure annoncée par la Première ministre Elisabeth Borne voilà une semaine ont donc obtenu gain de cause. Le président de la République, Emmanuel Macron, a lui-même fait part de l'abandon du projet et présenté une nouvelle solution pour pallier la hausse des prix des carburants, au 20 Heures de TF1 et France 2, le dimanche 24 septembre. Plutôt que de vendre à perte, les distributeurs sont invités à vendre leur carburant à prix coûtant et donc à renoncer à leur marge sur ce produit.

L'opération prix coûtant devrait être mieux reçue par les distributeurs que celle de la vente à perte, mais une nouvelle séquence de négociations va s'amorcer cette semaine entre Elisabeth Borne et les vendeurs de carburant. Si les opérations "prix coûtant" sont présentées comme une nouvelle solution, elles sont déjà régulièrement mises en place dans certaines enseignes, mais surtout elles ne devraient avoir que des effets limités sur le coût du carburant. Les marges sont "très faibles" sur les carburants assure Olivier Gantois, le président de l'Union française des industries pétrolières (UFIP) au micro de Franceinfo. Selon lui, cette mesure ne permettra de faire gagner "que quelques centimes par litre", 1 ou 2 tout au plus aux automobilistes.

Le retour d'une indemnité carburant

Autre rétropédalage du gouvernement : le chef de l'Etat a annoncé le retour d'une indemnité carburant alors que le gouvernement s'oppose depuis des semaines à la remise en place du chèque carburant. Comme au début de l'année 2023, un chèque de "100 euros par voiture et par an" sera à nouveau délivré. Mais cette aide sera strictement "limitée aux travailleurs" qui "ont besoin de rouler" et aux ménages les plus modestes. Plus précisément, le chèque carburant ne sera accordé qu'aux 50% des travailleurs les plus modestes. L'indemnité carburant pourrait être de retour dans les prochaines semaines, voire dans quelques mois.