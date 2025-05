Quel clignotant mettre quand on entre dans un rond-point ? Trop d'automobilistes se trompent

L'utilisation du clignotant dans un rond-point est primordiale, mais beaucoup trop d'automobilistes commettent la même erreur.

L'arrivée aux abords d'un rond-point peut être assez stressante pour de nombreux automobilistes. Le flux de véhicules dans un sens giratoire, proposant la plupart du temps trois ou quatre sorties différentes aux usagers de la route, oblige à prendre des décisions dans un laps de temps assez court pour s'insérer convenablement dans la file des voitures puis en ressortir. Pour aider les usagers à anticiper la direction prise par les autres véhicules dans un rond-point, l'utilisation du clignotant est essentielle. Malheureusement, un certain nombre d'automobilistes négligent l'utilisation de ce dispositif lumineux de signalisation. Et parmi ceux qui s'en servent, beaucoup commettent une erreur.

Il faut dire qu'avec le temps, on oublie certaines bonnes pratiques apprises lors du passage du permis de conduire. C'est sans doute pour cette raison qu'il est assez fréquent d'observer des comportements assez différents aux abords d'un rond-point. Parmi les erreurs commises, une revient particulièrement souvent. Elle concerne les véhicules qui souhaitent prendre la sortie d'en face, autrement dit ceux qui veulent continuer tout droit. Vous par exemple, que faites-vous lorsque vous désirez aller tout droit dans un rond-point ? Vous prenez la voie de droite, celle de gauche, actionnez le clignotant droit, celui de gauche ?

© david-bgn - stock.adobe.com

Trop souvent des conducteurs activent leur clignotant gauche au moment d'entrer dans le sens giratoire puis déclenche celui de droite quand ils en sortent. Ce n'est pourtant pas ce que stipule le Code de la route. Lorsqu'un automobiliste décide d'aller tout droit, à aucun moment il doit mettre son clignotant en entrant dans le rond-point. Et c'est une fois après avoir passé la première sortie, voire la deuxième s'il en existe deux sur la droite, qu'il devra actionner son clignotant droit pour indiquer qu'il s'apprête à quitter le rond-point.

Dans le même ordre d'idée, une voiture qui va tout droit dans un sens giratoire doit emprunter la file de droite, celle de gauche étant réservée aux véhicules qui vont faire les trois-quarts du rond-point ou alors demi-tour (ce sont d'ailleurs ceux-là qui doivent mettre leur clignotant gauche à l'entée du rond-point).

Le but principal des clignotants est d'avertir les autres usagers de la route que le conducteur prévoit de tourner à gauche ou à droite, de changer de voie ou de dépasser. En utilisant les clignotants correctement, les conducteurs peuvent communiquer efficacement avec les autres sur la route, ce qui contribue à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Le non usage du clignotant est d'ailleurs une infraction punie par le Code de la route. Elle se caractérise par une contravention de 2ème classe, soit une amende d'un montant de 35 euros minoré à 22 euros en cas de paiement sous 15 ou 30 jours et pouvant atteindre 75 euros si le paiement dépasse les 45 ou 60 jours. Elle s'accompagne d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire.