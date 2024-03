Cette astuce méconnue des automobilistes peut vous faire gagner beaucoup de temps aux péages

Il existe une astuce pour gagner du temps aux péages mais de nombreux automobilistes ne la connaissent pas.

A chaque départ en vacances ou lors des longs week-ends, c'est la même histoire. Avant de siroter un cocktail au bord de la piscine ou de prendre son premier bain de mer de l'été, il faut déjà passer de longues heures dans sa voiture pour rejoindre son petit coin de paradis. A moins de partir aux aurores, et encore, impossible d'éviter les embouteillages sur l'autoroute. La faute au très grand nombre de véhicules qui investissent les grands axes en même temps, aux pannes, aux accidents, mais aussi aux barrières de péages.

Mais tous les automobilistes ne sont pas égaux devant les péages. Il y a ceux qui possèdent un abonnement télépéage et qui peuvent passer sans s'arrêter sous les portiques surplombés de la lettre "t" en orange. Et puis il y a les autres, tous ceux qui sont obligés de s'arrêter devant la barrière pour payer. Les temps d'attente sont évidemment plus longs, mais il existe une petite astuce qui peut faire gagner beaucoup de temps.

Pour cela il faut bien choisir sa file. Plusieurs solutions s'offrent aux conducteurs qui ne possèdent pas d'abonnement : choisir une file indiquée par une flèche verte ouverte à tous les véhicules, choisir une file indiquée par une carte de crédit ou choisir une file indiquée par des billets et des pièces de monnaie. Sans doute parce que de moins en moins de Français paient en liquide, beaucoup d'automobilistes privilégient souvent les files signalées par une carte de crédit. Les voitures s'entassent donc généralement davantage derrière ces guichets, alors que les passages sont souvent plus fluides sur les autres files.

Première astuce, vous pouvez emprunter les voies surmontées par une flèche verte. Celles-ci acceptent tous les moyens de paiement, carte bancaire ou espèces. Pour les chèques ou les chèques vacances, mieux vaut par contre prendre une voie équipée d'un guichetier en personne. Deuxième astuce, si elle est moins empruntée devant vous, se diriger vers les voies où le paiement en espèce est indiqué. Faut-il donc remplir son portefeuille de pièces et de billets avant de prendre l'autoroute ? Pas besoin car il est souvent possible de payer ses frais d'autoroute en carte bleue lorsque l'on se présente sous les portiques mentionnés par des billets et des pièces de monnaie. Et ça trop peu de conducteurs le savent ! Enfin, dernière astuce, sachez que la plupart des bornes de péage sont désormais équipées du système de paiement sans contact. Cela fait encore quelques secondes de gagné...

Les péages sont souvent utilisés pour financer la construction, l'entretien et l'exploitation des autoroutes. Les recettes des péages sont directement affectées à ces besoins, ce qui permet de maintenir les routes en bon état et de financer de nouveaux projets d'infrastructure. Cette année encore, au 1er février, les tarifs des péages ont augmenté. Ils coûtent en moyenne 3 % plus cher qu'en 2023.