Un virement de 635 euros arrive automatiquement chez 2 millions de Français d'ici quelques jours

L'aide perçue très prochainement par de nombreux ménages est en hausse.

C'est une "bonne nouvelle" pour le portefeuille de nombreux ménages français. D'ici quelques jours, un virement va automatiquement arriver sur les comptes en banque de près de 2 millions de personnes. Et son montant est en hausse : 635 euros (à quelques centimes près). Pour les bénéficiaires, il s'agit d'un versement revalorisé très attendu face à la progression des prix du quotidien.

La Caisse des allocations familiales va en effet procéder au versement du Revenu de solidarité active, lequel augmente automatiquement à partir du 1er avril 2024. Désormais, les 1 849 950 personnes qui en sont bénéficiaires vont percevoir, chaque mois, 635 euros, contre 607,35 euros jusqu'ici. Cela représente une hausse mensuelle de plus de 27 euros, soit 324 euros supplémentaires par an pour le budget des allocataires.

A minima, puisque les montants augmentent selon la situation familiale du bénéficiaire. Être célibataire ou en couple n'ouvre pas les mêmes droits, tout comme avoir ou non des enfants. Par exemple, une personne au RSA avec un enfant à charge verra l'allocation grimper de 42 euros, passant de 911,63 euros à 953,50 euros. Dans le cadre du RSA majoré -accordé aux personnes en grande précarité-, celui-ci sera abondé de près de 50 euros (1088,45€ contre 1040,56€ actuellement).

Cette revalorisation du montant du RSA est automatique, liée à l'inflation connue au cours des 12 derniers mois. Toutefois, il va sans dire que cette allocation n'offre pas un niveau de vie confortable aux bénéficiaires, loin de là. Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, son versement est conditionné à l'exercice de 15 heures d'activités par semaine.

Il ne s'agit pas de travailler gratuitement mais d'effectuer un ensemble d'actions diverses pour tenter de retrouver un emploi. Il peut s'agir de démarches administratives, du suivi d'une formation, de participer à un salon de recrutement ou encore de faire un entretien d'embauche. Si, actuellement, cela ne concerne que les allocataires de 47 départements, cela sera généralisé à toute la France à partir de 2025.

Pour rappel, le RSA est accordé aux personnes les plus démunies, sans ressources. Il est ainsi octroyé à celles et ceux qui ne travaillent pas et ne touchent pas le chômage. Sa durée de versement est illimitée dans le temps, tant que les critères pour en bénéficier sont remplis.