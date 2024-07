Ce radar est celui qui flashe le plus en France, plusieurs millions d'automobilistes vont le croiser cet été

De très nombreux automobilistes vont emprunter cet été l'autoroute qui accueille le radar qui crépite le plus en France.

Les vacances d'été approchent à grands pas. Dans quelques jours, les juillettistes seront les premiers à partir, massivement à la mer mais aussi à la montagne ou à la campagne. Parmi ces millions de Français heureux de pouvoir changer d'air pendant quelques jours, beaucoup prendront leur voiture. Comme tous les ans, les autoroutes vont donc enregistrer pendant une dizaine de week-ends un flux de véhicules exceptionnel. Et comme chaque année, de très nombreux automobilistes vont avoir la mauvaise surprise de se faire flasher par un radar.

Aujourd'hui, près de 500 appareils de contrôle de la vitesse sont installés le long des routes françaises. Mais certains crépitent beaucoup plus que d'autres. C'est le cas de ce radar, installé dans le sud de la France, qui enregistre depuis plusieurs années un nombre record de messages d'infractions. Au moment de dresser le hit-parade des radars qui flashent le plus, celui-ci apparaissait tous les ans au palmarès parmi les champions du flash ! C'était d'ailleurs encore le cas en 2023 selon l'Automobile Magazine. Sur ce tronçon très fréquenté de l'autoroute A8, près de 200 000 conducteurs en moyenne sont flashés pour excès de vitesse tous les ans. Avec un pic observé pendant l'été lorsque le trafic routier y est beaucoup plus intense.

© SYSPEO/SIPA

Il faut dire que ce radar fixe est situé sur une autoroute des vacances empruntée par un très grand nombre de Français lors de la période estivale. Il a été implanté en 2008 dans le département des Alpes-Maritimes, à hauteur de Cagnes-sur-Mer, dans le sens Nice-Cannes. A cet endroit, juste avant la sortie pour Cagnes-sur-Mer, les véhicules n'ont pas le droit de rouler à plus de 90 km/h. Autant dire que les automobilistes sont obligés d'avoir le pied sur la pédale de frein, plus encore depuis le 1er octobre 2018, date à laquelle la limitation de vitesse est passée de 110 km/h à 90 km/h y compris sur ce bout de ligne droite.

Et méfiez-vous si vous êtes amenés à passer devant ce radar dans les prochaines semaines, car depuis l'été 2023 la limitation de la vitesse entre Cagnes-sur-Mer et Nice a encore été abaissée de 20 km/h en raison de travaux toujours en cours. Il est donc interdit de dépasser les 70 km/h sur cette portion d'autoroute ! Nul doute que le radar champion de France des flashs va encore chauffer cet été. Pour rappel, tout excès de vitesse supérieur à 5km/h entraîne le retrait d'au mois un point sur le permis de conduire et le fautif doit payer une amende dont le montant peut varier de 68 à 1 500 euros en fonction de la vitesse enregistrée.