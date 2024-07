Cette petite bête se répand en France. Un gros problème vous guette si elle s'installe chez vous

Cette petite bestiole peut causer de gros désagréments chez vous.

Cet été, vous avez peut-être remarqué la présence de minuscules insectes ressemblant à de petits papillons de nuit voletant dans votre salle de bain ou votre cuisine ? Ce sont des Psychodidae, communément appelés moucherons d'égout, mouches d'égout ou encore mouches de drain. Elles sont assez faciles à reconnaître avec leur corps et les ailes duveteux recouverts de poils gris-brun. Ajoutez-y des ailes disproportionnées par rapport au reste du corps et quelques taches blanches caractéristiques ! Les dimensions varient entre 1,5 et 5 millimètres de long.

Bien qu'ils puissent sembler inoffensifs au premier abord, surtout en petit nombre, ces moucherons deviennent problématiques lorsqu'ils commencent à se reproduire dans nos habitations. Originaires de zones plus tropicales, ils ont été repérés dès les années 1990 dans plusieurs pays d'Europe, de la Grèce à l'Allemagne en passant par le Bénélux. Ils sont désormais considérés comme installés en France depuis quelques années.

Le problème réside dans leur reproduction extrêmement rapide et dans les zones où ils pondent. Les Psychodidae, le nom scientifique de ces petites "bé-bêtes", affectionnent particulièrement les endroits humides et chauds de nos maisons, comme les salles de bain et les cuisines. Les femelles pondent leurs 200 à 300 œufs dans les canalisations, les déchets organiques, les plantes d'intérieur ou même la nourriture. Les larves se développent en 10 à 15 jours dans ces eaux stagnantes avant de devenir des adultes qui vivront une dizaine de jours, principalement sur les murs.

Si vous n'en trouvez que quelques-uns voletant sur votre balcon ou à proximité de vos éviers, pas de panique ! Cependant, une infestation plus importante peut rapidement devenir problématique. En effet, le cycle de vie complet de ces moucherons peut être très court, entre 27 et 90 jours selon les conditions, permettant plusieurs générations par an. Les adultes sont capables de s'accoupler seulement 9 heures après leur émergence...

Au-delà de la nuisance que procure des dizaines de moucherons voletant chez vous, les Psychodidae représentent un réel danger sanitaire. Leurs larves se nourrissent de déchets organiques et peuvent aussi contaminer nos aliments posés à proximité. Les adultes sont aussi susceptibles de transporter des résidus de ces déchets. Des études sont en cours pour déterminer si elles peuvent être vecteurs d'autres maladies.

Que faire si vous en voyez en nombre chez vous ? Il faudra d'abord agir rapidement. Tuer uniquement les adultes ne sera pas efficace sur le long terme. Il faut s'attaquer aux larves en éliminant leurs sources de nourriture et en nettoyant en profondeur les zones infectées, notamment les canalisations. Des solutions naturelles à base d'eau chaude, de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude et de sel peuvent être utilisées.

Inspectez minutieusement vos pièces humides, notamment les canalisations et les recoins sombres, et n'hésitez pas à mettre en place rapidement des mesures pour éliminer ces nuisibles avant qu'ils ne deviennent un réel problème. Enfin, en cas d'infestation plus importante, reste la solution de faire appel à des spécialistes anti-nuisibles.