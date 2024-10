Cette nouvelle voiture électrique promet une autonomie record, son arrivée sur nos routes est imminente

Ce véhicule électrique doté d'une autonomie record va très prochainement arriver sur nos routes.

Parmi les nombreuses interrogations des automobilistes hésitant à investir dans une voiture électrique, celle concernant l'autonomie est toujours celle qui revient en premier. Malgré les progrès effectués en la matière par les constructeurs, la distance que peut parcourir un véhicule sans ravitaillement d'énergie reste la principale préoccupation de ceux qui songent à passer du thermique à l'électrique. Il est vrai que l'on n'envisage pas de la même manière un trajet de 680 kilomètres entre Paris et Toulouse selon que l'on roule dans un véhicule à essence ou alimenté par une ou plusieurs batteries.

Quand un passage de cinq minutes à la pompe suffit pour l'un, ce sont souvent trois arrêts qui s'imposent pour l'autre. Avec à chaque fois une grosse vingtaine de minutes à prévoir pour effectuer une recharge sur les bornes à très haute puissance que l'on trouve sur les autoroutes. Bien conscients de l'enjeu, les constructeurs automobiles se décarcassent pour proposer des véhicules avec une autonomie suffisante et pouvoir convaincre plus facilement leur clientèle. Avec il est vrai des résultats de plus en plus concluants, comme sur ce modèle phare d'une marque française que l'on verra très bientôt sur nos routes.

© Peugeot

Depuis le printemps dernier, Peugeot commercialise la nouvelle mouture de l'un de ses best-seller : le 3008. D'abord exclusivement vendu avec une batterie de 73 kWh, le SUV très apprécié des familles, aussi disponible en hybride mais plus en thermique, affichait déjà une belle autonomie de 525 kilomètres. Mais la marque au Lion avait fait la promesse d'une arrivée un peu plus lointaine d'une version "grande autonomie". On connaît désormais justement l'autonomie exacte du nouveau 3008 "Long Range" puisqu'il vient d'obtenir l'homologation de ses performances énergétiques. En cycle WLPT, c'est à dire lors de tests effectués sur un parcours sans relief et à une vitesse modérée, le SUV casse la barrière symbolique des 700 kilomètres effectués en une seule charge.

Une performance record pour un véhicule de ce segment, mieux par exemple que les 625 kilomètres du nouveau Renault Scenic E-Tech ou les 600 kilomètres de la Tesla Model Y. Parfois critiqué pour son poids – quasiment 2.2 tonnes – ce nouveau 3008 "grande autonomie" est attendu en concessions début 2025. Il embarquera une grosse batterie de 96,9 kWh contre 73 kWh pour la version standard du SUV. Et si cette batterie d'une plus grande capacité est plus large de 15 millimètres, Peugeot assure ne pas avoir eu à raboter ni l'habitacle ni le coffre.

Le constructeur sochalien fait savoir par ailleurs que cette nouvelle version du SUV, dotée d'une puissance de 230 chevaux, bénéficie de nets progrès sur le temps de recharge. La batterie peut passer de 20 à 80 % en seulement 27 minutes sur les super chargeurs (avec une puissance pouvant aller jusqu'à 160 kWh). Autant d'arguments pour pouvoir envisager beaucoup plus sereinement de (re)prendre la route des vacances.