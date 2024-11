L'astuce trop peu connue qui supprime la buée sur les vitres de voiture et ne coûte même pas un euro

Il existe une astuce toute simple qui permet de mettre fin à la buée sur les vitres de voiture lorsqu'il y a de l'humidité, sans avoir à utiliser la climatisation.

La présence de buée sur les vitres de la voiture peut être gênante voire totalement dangereuse. Surtout les matins froids et humides, en particulier lorsque le conducteur est pressé de démarrer et n'attend pas que la climatisation fasse son travail. Avec des vitres embuées, le risque est grand de ne pas percevoir un autre véhicule croisant notre chemin, ou pire, un utilisateur vulnérable de la route, augmentant ainsi considérablement la probabilité d'accidents.

Heureusement, en plus d'utiliser le système de refroidissement/chauffage d'une voiture pour désembuer les vitres, le conducteur peut appliquer une série d'astuces qui fonctionnent 24 heures sur 24 et ne nécessitent aucun effort de sa part. L'astuce que la plupart des conducteurs ne connaissent pas et qui peut même être gratuite est de placer des sachets de gel de silice à l'intérieur de leur voiture.

Les sachets de gel de silice ne vous sont peut-être pas familiers sous leur nom officiel. Mais vous les avez certainement déjà vus de très nombreuses fois, car ils sont largement utilisés dans de nombreux secteurs de l'industrie pour éloigner l'humidité de produits tels que chaussures et sacs, et même médicaments et aliments. Ils affichent l'inscription "DESICCANT" et "SILICA GEL" en anglais la plupart du temps. Vous pouvez récupérer ces sachets de silicone à partir des emballages de produits que vous achetez, comme ceux mentionnés ci-dessus, puis les placer dans la cabine de votre voiture dans un sac "filet". Vous pouvez également les acheter directement en magasin et les utiliser immédiatement dans votre voiture, avec un prix de détail pour chaque sachet entre 0,03 et 0,04 euro par sachet, et pour un paquet de 200 pièces entre 7 et 8 euros.

Selon les niveaux d'humidité de l'environnement dans lequel vous vous déplacez, les mêmes sachets peuvent être utilisés pendant une période allant d'environ un à trois ans. Les sachets de gel de silice seront encore plus utiles dans les voitures de technologie plus ancienne qui n'ont pas de climatisation, absorbant également une grande partie de l'humidité tout au long de la journée.

Enfin, rappelons que pour éviter la buée sur les vitres de notre voiture, nous devons les garder aussi propres que possible : éliminer la saleté et la poussière de leurs surfaces intérieures, à intervalles réguliers, car celles-ci accumulent plus facilement l'humidité par rapport à une surface en verre propre, augmentant ainsi le problème de buée sur les vitres.