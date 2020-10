Pneu hiver : obligatoires en novembre 2021 dans plusieurs départements, la liste

PNEU HIVER. Attendu, un décret a été publié au Journal Officiel rendant obligatoire les pneus hiver dans certaines communes. Quand faut-il équiper sa voiture de pneus hiver ? Sont-ils indispensables en hiver ou pas ? Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur ce type de pneumatiques.

Une décision attendue depuis plusieurs mois qui a été enfin validée par le gouvernement. Dans un décret publié au Journal Officiel le dimanche 18 octobre, l'obligation de chausser des "pneus hiver obligatoires" a désormais un cadre légal même si ce dernier sera appliqué qu'à partir de novembre 2021. Ce décret va permettre aux préfets d'établir une liste de communes où les véhicules devront être équipés de pneus hiver entre le 1er novembre et le 31 mars, 48 départements sont concernés. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur les pneus hiver dans notre guide complet ci-dessous :

Et bien oui mais que dans certaines zones en France. Souvent sur la table, l'obligation de chausser des pneus hiver sera en vigueur dans 48 départements après un décret publié dans le Journal Officiel. Si les véhicules légers (catégories M1 et N1) pourront opter pour le port de chaines en alternative aux pneus hiver, 48 départements sont concernés par la mesure. Attention ! Toutes les villes ne le seront pas et pour l'heure nous n'avons pas la liste exacte, juste celle des départements que voici :

Ain

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ariège

Aude

Aveyron

Cantal

Côte-d'Or

Creuse

Doubs

Drôme

Eure-et-Loir

Gard

Haute-Garonne

Hérault

Isère

Jura

Loire

Haute-Loire

Lot

Lozère

Meurthe-et-Moselle

Moselle

Nièvre

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Savoie

Haute-Savoie

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

le Territoire de Belfort

Corse du Sud

Haute-Corse

Si vous circulez à l'étranger, les pneus neige sont déjà obligatoires dans de nombreux pays d'Europe. En voici la liste :

En Estonie, les pneus hiver sont obligatoires du 1er décembre au 1er mars.

En Finlande, les pneus hivers sont obligatoires du 1er décembre à la fin février. Les pneus cloutés sont également autorisés durant cette période.

En Lettonie, les pneus hiver sont obligatoires pour circuler du 1er décembre au 1er mars.

En Roumanie, les pneus hiver sont obligatoires du 1er novembre au 31 mars.

En Slovénie, du 15 novembre au 15 mars.

En Suède, du 1er décembre au 31 mars.

D'autres pays rendent obligatoires les pneus hiver en fonction des conditions climatiques. C'est par exemple le cas en Allemagne dès qu'il neige.

En Allemagne, en cas de neige, verglas, pluies verglaçantes ou neige fondante, les pneus hiver marqués M+S deviennent obligatoires. Un automobiliste qui ne respecte pas cette disposition s'expose alors à une amende de 60 euros, 80 euros s'il gêne la circulation. En cas d'accident, sa responsabilité peut être engagée et l'assurance refuser de couvrir les dommages.

En Autriche, les pneus hiver deviennent obligatoires entre le 1er novembre et le 15 avril dès que les conditions de circulation se dégradent. Des chaînes sur des pneus été peuvent également être apposées.

En Croatie, les pneus hiver ou les chaînes deviennent obligatoires en cas de neige ou glace sur les routes.

Au Luxembourg, les pneus hiver deviennent obligatoires dès que les conditions de circulation se dégradent et deviennent hivernales (neige, verglas...)

En République tchèque, les pneus hiver sont aussi obligatoires du 1er novembre au 31 mars dès que les conditions climatiques l'exigent ou si la chaussée est recouverte de neige.

Depuis plusieurs années, les fabricants utilisent le terme de pneu hiver, plus juste que celui de pneu neige utilisé encore très largement. Retenez que le premier pneu neige sans clous date du début des années 1970, créé par Continental. Cette invention a permis de le généraliser et de pouvoir utiliser cette gomme en hiver sur route, enneigée ou non, et pas uniquement sur la neige. Globalement, ces pneus hiver bénéficient de mélanges de gommes différents de ceux des pneus été, ce qui les rend plus malléables pour assurer une meilleure adhérence. Pour cela, le mélange de gomme est associé à des sculptures du pneu plus profondes et différentes des pneus été afin d'assurer une meilleure évacuation de l'eau et de la boue.

Le pneu neige, ou pneu hiver, présente l'avantage de ne pas durcir lorsque la température extérieure est basse. C'est la grande différence Il garantit une parfaite adhérence sur les routes enneigées ou verglacées. Sur route détrempée, il limite les risques d'aquaplaning et évite le tête-à-queue. Il présente l'avantage de pouvoir être utilisé aussi sur route sèche. Sur neige, la distance de freinage est réduite et la motricité est plus fiable. L'efficacité est optimale si les quatre pneus sont équipés. Ils représentent un coût non négligeable.

L'appellation la plus courante est le pneu M+S (pour Mud+ Snow, soit boue et neige en français) qui est la première alternative pour circuler sur la neige. Attention, retenez que le pneu M+S est une appellation des fabricants et constructeurs mais un pneu M+S est obtenu sur la foi d'une déclaration du fabricant et n'impose pas de test d'homologation. C'est pour cela que le terme "M+S" est régulièrement associé à un autre logo "3PMSF".

"3PMSF" signifie "3 Peaks Mountain Snow Flakes" et décrit en fait le logo d'homologation du pneu, trois pics montagneux accompagnés de flocons. Ce marquage sur le pneu indique qu'il a été approuvé et validé par le biais d'un test qui garantit ses performances et son adhérence dans des conditions hivernales difficiles. Il est donc tout particulièrement recommandé.

On retrouve aussi régulièrement l'appellation "ICE", notamment utilisé par Michelin pour sa gamme X-Ice.

Le pneu hiver se montre plus efficace et sécuritaire que le pneu été dans de nombreuses situations. C'est le cas dès que la température passe sous les 7 degrés celsius, température sous laquelle le pneu été, en durcissant, va afficher des performances moins intéressantes en ce qui concerne les distances de freinage. On considère du coup, en fonction de la météo, que le pneu hiver est à privilégier de mi-octobre jusqu'à mi-avril.

L'installation de pneus hiver demande le respect de certaines règles de sécurité, tant par rapport aux modèles, aux jantes que sur le fait de les installer sur les quatre pneus. Pour vous aider, n'hésitez pas à consulter notre tutoriel dédié : installer des pneus neige.

Bonne alternative à la chaîne, la chaussette de neige est réalisée à partir de fibres de polyester sur lesquelles la neige colle. Elle absorbe particulièrement bien l'eau issue de la neige fondue, assurant une bonne tenue de route à près de 50 km/h, sans interférer sur l'ABS et autres aides électroniques au freinage. L'installation de la chaussette de neige est facile, d'autant que sur la plupart des modèles les crochets ont été remplacés par des élastiques. Attention, il est indispensable de retirer les chaussettes de neige si le sol est sec, sous peine de les voir se dégrader en un minimum de temps. Ne pas utiliser non plus sur route salée, sablée ou pentue à plus de 8 %.

Réputées difficiles à installer, les chaînes à neige sont souvent boudées par les automobilistes peu habitués à conduire sur les routes enneigées ou verglacées. Pourtant, la technologie a évolué dans ce domaine, et il existe aujourd'hui des chaînes à neige qui se montent rapidement et sans difficulté. Elles garantissent une adhérence optimale, et sont conçues pour limiter les vibrations, ce qui améliore le confort des passagers du véhicule. Grâce à leur tension constante, il n'est plus nécessaire de procéder à de nouveaux réglages en cours d'utilisation. De plus, leur design a bien évolué lui aussi, et désormais les chaînes nouvelle génération savent se montrer discrètes.