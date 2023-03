GP de Bahreïn : Cavalier seul de Verstappen et Red Bull, Alonso éternel

GP DE BAHREIN F1. En tête de bout en bout, Max Verstappen entame la saison 2023 par une victoire impériale, devant son coéquipier Sergio Perez. Sur son Aston Martin, Fernando Alonso (41 ans) complète le podium, profitant de l'abandon de Leclerc.

En direct

18:15 - Alonso extatique "Un premier podium pour la première course de la saison, c'est incroyable. Aston Marin a réalisé un super travail cet hiver et c'est surréaliste d'avoir la deuxième meilleure voiture du circuit", a d'abord réagi Fernando Alonso qui a savouré son duel gagné en piste face à Carlos Sainz JR et sa Ferrari.

18:10 - 99e podium pour Alonso En se hissant à la troisième place à Bahreïn en ouverture de la saison 2023, Fernando Alonso a montré qu'il savait encore piloté à 41 ans. L'Espagnol a signé son 99e podium en F1, son premier depuis celui décroché au volant de l'Alpine lors du GP de Hongrie, le 1er août 2021.

18:06 - Le classement du Grand Prix de Bahreïn Voici le classement complet du premier Grand Prix du championnat du monde 2023 à Bahreïn.

18:00 - Verstappen en glouton Déjà vainqueur pour le premier Grand Prix de la saison, Max Verstappen continue son impressionnante série. Depuis l'été dernier, le Néerlandais ne laisse que des miettes à ses adversaires. Sur les 12 dernières courses disputées, le Néerlandais en a gobé 10, n’échouant qu’à Singapour (7e, victoire de Sergio Perez) et au Brésil (6e, victoire de George Russell).

17:57 - Perez ambitieux "Quand on regarde comment on avait commencé la saison dernière, c'est un très bon résultat", a apprécié Sergio Perez au micro de Nico Rsoberg. Le pilote mexicain regrettait ensuite d'avoir raté son départ, ce qui a ruiné ses chances de disputer la victoire à son coéquipier Verstappen et espère bien y parvenir par la suite cette saison.

17:55 - Verstappen : "J'ai fait un très bon premier relais" "J'ai fait un très bon premier relais où j'ai pu creuser l'écart. Après il fallait juste gérer les pneus. Je suis très heureux d'enfin gagner ici", a simplement déclaré Max Verstapppen, soulagé au micro de Nico Rosberg par cette course parfaitement menée. Le double champion du monde néerlandais débute idéalement sa saison 2023.

17:45 - Première pour Verstappen Double champion du monde en titre et vainqueur de 35 Grand Prix, Max Verstppen n'avait encore jamais inscrit son nom au palmarès de Bahreïn. Il a fait honneur aux statistiques en devant le 9e poleman a remporter la course sur le circuit de Sakhir en 19 éditions.

17:40 - La réaction de Leclerc en vidéo Contraint à l'abandon, Charles Leclerc a pris le temps pour Canal+ de revenir sur ses déboires.

17:39 - Alonso sur le podium Sous les hourras de toute son écurie, Fernando Alonso se hisse sur le podium ! Début de saison tonitruant pou le quadragénaire espagnol.

17:38 - Victoire de Verstappen ! En tête de bout en bout, Max Verstappen coupe la ligne d'arrivée devant et s'empare de la première victoire de la saison. Il devance son coéquipier Sergio Perez.

17:34 - Tour 56/57 Rien ne semble plus pouvoir privé Verstappen de sa première victoire à Bahreïn. Le pilote Red Bull entame son dernier avec près de 12 secondes d'avance sur Sergio Perez.

17:32 - Alonso ravit (tour 54/57) A la radio, Fernando Alonso a le sourire et indique que son Aston Martin est une voiture merveilleuse à conduire. Le pilote de 41 ans devrait monter sur le podium dans moins de quatre tours.

17:30 - Tour 53/57 Sainz a bien résisté à la pression d'Hamilton et est parvenu à reprendre un peu de marge sur le Britannique. Il lui reste cinq tours à tenir pour assurer une quatrième place, comme sa place sur la grille au départ.

17:22 - Tour 48/57 Alors que Sainz a été déposé par Alonso, le pilote Ferrari voit maintenant Hamilton fondre sur lui. Le Britannique n'est plus qu'à une demi-seconde.