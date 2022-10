"Pénurie d'essence : voici la liste des stations ouvertes et pleines chez vous !"

CARTE PENURIE ESSENCE. La situation s'améliore-t-elle vraiment dans les stations essence près de chez vous ? Si la pénurie semble diminuer, il demeure des difficultés locales. Avec notre nouveau moteur de recherche, retrouvez en un clic la liste complète des stations approvisionnées récemment dans votre département ou votre ville...

[Mis à jour le 19 octobre 2022 à 17h33] La situation semble s'améliorer au niveau national mais la pénurie d'essence guette toujours de nombreux automobilistes. Ce jeudi 20 octobre peu après 16 heures, le ministère de la Transition écologique a transmis son dernier point de situation : "16,9 % des stations-service sont en difficulté au niveau national", assure le gouvernement mais ces chiffres, à prendre avec des pincettes en raison de retards de transmission de chiffres de certains exploitants de stations-service, cache surtout de grandes disparités locales.

Ainsi, on note encore 29,0% des stations en pénurie en Bourgogne-France-Comté et 25% en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile de France contre 4,5% en Bretagne par exemple ou 16% en région PACA. Dans les raffineries du groupe TotalEnergies, la grève a été levée sur 3 des 5 sites de Total, à Donges, Dunkerque et de La Mède. Elle se poursuit en revanche ce jeudi à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher en Seine-Maritime mais aussi sur le site du dépôt de Feyzin, dans le Rhône. A Gonfreville-l'Orcher, le mouvement a même été reconduit jusqu'au 27 octobre.

Nous avons mis en place un moteur de recherche permettant de trouver la liste des stations approvisionnées en carburant dans un département et/ou une ville. Seuls les lieux où du carburant est disponible sont affichés. Les stations sont classées par date et heure de mise à jour ("MAJ"), pour maximiser vos chances de trouver du carburant :

Ce moteur de recherche est établi à partir du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/. Il appartient au point de vente concerné de déclarer ses carburants disponibles et ses tarifs, ainsi que les dates et heures de mise à jour au ministère.

Nouveau : la carte délivrée par le ministère de l'Economie évolue. Pour faciliter votre recherche, renseignez d'abord votre région, votre département ou directement votre commune pour afficher les stations près de chez vous.

Ce moteur de recherche et cette carte sont réalisés à partir du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/. Ce fonctionnement engendre quelques limites, la première étant celle de l'absence de mises à jour récentes dans de nombreuses stations. Certains prix ou disponibilités n'ont pas été renseignés depuis plusieurs jours. Voici tout de même le mode d'emploi :

En zoomant puis en cliquant sur un point de la carte, on peut afficher toutes les informations sur la station et faire défiler les tarifs de chaque carburant avec des flèches.

Les carburants en rupture sont soit mentionnés explicitement sur la carte, soit absents des stations

Il appartient au point de vente concerné de déclarer sa station et ses tarifs au ministère. Certains groupes, comme Total, fournissent aussi des données qui sont parfois plus détaillées.

Vous trouverez ci-dessus une liste publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr. L'Île-de-France a vu ses stocks rapidement se vider après le début de mouvements de grève en Normandie, sur des dépôts de carburant qui alimentent massivement l'agglomération parisienne.

Une carte publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr et centrée sur Marseille est disponible ci-dessus. L'agglomération marseillaise a été l'une des premières à être touchée par la pénurie d'essence début octobre et la situation reste difficile avec une alimentation encore limitée des stations-essence. La fin du mouvement sur le site de Fos-sur-Mer devrait permettre d'arranger la situation dans les jours prochains.

Une carte publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr et centrée sur Lyon est disponible ci-dessus. L'agglomération lyonnaise ne fait pas partie des régions les plus touchées, mais plusieurs stations sont tout de même signalées en situation de pénurie sur un ou plusieurs carburants.