"Pénurie d'essence : la carte pour trouver votre carburant ce week-end"

CARTE ESSENCE PENURIE DE CARBURANT. Si le mouvement de grève est moins important dans les raffineries et dépôts de carburant depuis le vendredi 14 octobre, la situation reste compliquée dans les stations essence. Voici la carte officielle et interactive pour vous aider à trouver de l'essence ce week-end.

Combien de stations en pénurie ? La pénurie d'essence est toujours en cours en France avec des disparités fortes entre les régions. Le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France et les Hauts-de-France sont encore les plus touchées. Selon le gouvernement, on comptait ce vendredi à 16h 28,5% de stations en rupture de carburants contre 29,1% jeudi soir et 31,7% mercredi.

Jusqu'à quand ? A la mi-journée ce vendredi, les syndicats majoritaires CFE-CGC et CFDT de TotalEnergies ont annoncé avoir signé un accord sur les salaires avec la direction, à l'inverse de la CGT qui appelle à poursuivre le mouvement. En revanche, le mouvement de grève est terminé chez Esso-ExxonMobil depuis ce vendredi sur le site de Port-Jérôme (Seine-Maritime) et depuis jeudi soir à Fos-sur-Mer. Une amélioration n'est pas attendue avant plusieurs jours. Sur France 2 mercredi soir, Emmanuel Macron a évoqué un retour à la normale "dans le courant de la semaine qui vient".

A la mi-journée ce vendredi, les syndicats majoritaires CFE-CGC et CFDT de TotalEnergies ont annoncé avoir signé un accord sur les salaires avec la direction, à l'inverse de la CGT qui appelle à poursuivre le mouvement. En revanche, le mouvement de grève est terminé chez Esso-ExxonMobil depuis ce vendredi sur le site de Port-Jérôme (Seine-Maritime) et depuis jeudi soir à Fos-sur-Mer. Une amélioration n'est pas attendue avant plusieurs jours. Sur France 2 mercredi soir, Emmanuel Macron a évoqué un retour à la normale "dans le courant de la semaine qui vient". Où trouver de l'essence ? Consultez la carte officielle et la carte interactive ci-dessous pour trouver du carburant. Ces deux cartes sont complémentaires et permettent d'obtenir le type de carburant disponible et leurs prix. Attention, en raison de la pénurie, la situation peut évoluer très vite, notamment dans les grandes villes, et le carburant affiché comme disponible dans une station-service sur la carte peut ne plus l'être lors de votre passage à la pompe quelques heures plus tard.

Il s'agit du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Economie et disponible ici sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/. Ce fonctionnement engendre quelques limites, la première étant celle de l'absence de mises à jours récentes dans de nombreuses stations. Certains prix ou disponibilités n'ont pas été renseignés depuis de nombreux jours. Voici tout de même le mode d'emploi :

En zoomant puis en cliquant sur un point de la carte, on peut afficher toutes les informations sur la station et faire défiler les tarifs de chaque carburant avec des flèches.

Les carburants en rupture sont soit mentionnés explicitement sur la carte, soit absents des stations

Il appartient au point de vente concerné de déclarer sa station et ses tarifs au ministère. Certains groupes comme Total fournissent aussi des données qui sont parfois plus détaillées.

L'application Mon Essence propose une carte interactive des stations essence près de chez vous. Comment ça marche ? A partir de la localisation des stations sur la carte du gouvernement, l'app se base sur les informations fournies par les utilisateurs de l'application. Les données sont alors compilées à partir des remontées d'utilisateurs, ce qui permet une grande réactivité mais engendre aussi quelques erreurs... Il est d'ailleurs possible de consulter le nombre d'utilisateurs ayant renseigné une information sur cette station et l'heure de la dernière mise à jour. Les stations s'affichant en orange sont en pénurie sur au moins un carburant, celles en rouge n'ont plus du tout de carburant en stock, essence comme gazole.

Vous trouverez ci-dessus une liste publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr. L'Ile de France a vu ses stocks rapidement se vider après le début de mouvements de grève en Normandie, sur des dépôts de carburant qui alimentent massivement l'agglomération parisienne.

Une carte publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr et centrée sur Marseille est disponible ci-dessus. L'agglomération marseillaise a été l'une des premières à être touchée par la pénurie d'essence début octobre et la situation reste difficile avec une alimentation encore limitée des stations-essence. La fin du mouvement sur le site de Fos-sur-Mer devrait permettre d'arranger la situation dans les jours prochains.

Une carte publiée à partir des remontées d'utilisateurs de l'appli et du site Mon Essence.fr et centrée sur Lyon est disponible ci-dessus. L'agglomération lyonnaise ne fait pas partie des régions les plus touchées mais plusieurs stations sont tout de même signalées en situation de pénurie sur un ou plusieurs carburants.