GP d'Emilie-Romagne MotoGP : heure, chaîne TV, streaming… Comment suivre le Grand Prix ?

GP EMILIE-ROMAGNE - Pour le second week-end consécutif, la MotoGP est à Saint-Marin pour le Grand Prix d'Emilie-Romagne. Chaîne TV, horaire... Retrouvez le programme complet pour ne rien manquer du Grand Prix.

[Mis à jour le 17 septembre à 19h00] Un week-end revanche pour Fabio Quartararo ? Très rapide la semaine dernière lors des qualifications et lors du début de course, le Français a chuté, laissant des points précieux au championnat du monde. Un résultat difficile à avaler pour le pilote tricolore d'autant plus que son coéquipier Franco Morbidelli s'est imposé pour la première fois de sa carrière en MotoGP. Conséquence au classement, Andrea Dovizioso reprend le leadership avec six points d'avance.

Ce second week-end consécutif à Saint-Marin est aussi l'occasion pour Valentino Rossi de se "venger". En terminant au pied du podium, dépassé par Mir au dernier tour, le "Doctor" voudra briller chez lui. "Je suis heureux de faire une autre course ici à Misano. La semaine dernière j'étais près du podium, la course faisait juste un tour de trop... Nous avons fait de nombreux tours hier pendant le test et nous avons trouvé quelque chose de positif qui pourra peut-être nous aider ce week-end. Je veux me battre à nouveau pour le podium."

Le GP d'Emilie Romagne de MotoGP 2020 va avoir lieu ce dimanche 20 septembre 2020. Retrouvez le programme complet du Grand Prix d'Emilie-Romagne de MotoGP 2020 ci-dessous :

Vendredi 18 septembre 2020 : FP1 de MotoGP (9h55), FP2 de MotoGP (14h10)

Samedi 19 septembre 2020 : FP3 de MotoGP (9h55), qualifications de MotoGP : FP4 (13h30) ; Q1 (14h10) ; Q2 (14h35)

Dimanche 20 septembre 2020 : Warm-up (9h40), départ du Grand Prix de MotoGP d'Emilie-Romagne (14h)

Pour suivre cette nouvelle manche du championnat du monde de MotoGP, c'est une nouvelle fois sur les chaînes du groupe Canal +. Comme à son habitude, Canal + diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi 11 septembre puis les qualifications le samedi 12 septembre avant la course le dimanche.

Le Programme TV du GP d'Emilie-Romagne :

Vendredi 18 septembre 2020 : FP1 à partir de 9h45 et FP2 à partir de 14h heure française (Canal + Décalé).

FP1 à partir de 9h45 et FP2 à partir de 14h heure française (Canal + Décalé). Samedi 19 septembre 2020 : FP3 à partir de 9h45 (Canal + Décalé), FP4 à partir de 13h25 (Canal + Décalé ) qualifications à partir de 14h05 heure française. (Canal + Décalé).

FP3 à partir de 9h45 (Canal + Décalé), FP4 à partir de 13h25 (Canal + Décalé ) qualifications à partir de 14h05 heure française. (Canal + Décalé). Dimanche 20 septembre 2020 : "La Grille" à partir de 13h25 (Canal + Décalé), Grand Prix de Saint-Marin Moto GP à partir de 14h (Canal +).

Il est également possible de suivre la MotoGP sur ordinateur via l'offre de streaming de Canal + avec MyCanal. Disponible sur ordinateur mais aussi tablette ou smartphone via une application, MyCanal permet de suivre la TV en direct. Il suffit pour cela d'entrer votre compte abonné (mail + mot de passe) pour vous connecter. Autre option si vous n'êtes pas abonné à Canal +, le site officiel du MotoGP propose des offres de streaming vidéo. Le pass annuel est facturé 139,99 euros, le pass mensuel 29,99 euros.