Renault annonce la sortie de son nouveau SUV, son nom déjà révélé

Renault a informé de la prochaine arrivée d'un nouveau SUV familial dans sa gamme. Baptisé Symbioz, il sera présenté en avril et livré à partir de l'automne prochain dans une version full hybrid.

Après l'Austral en 2022 et le Rafale en 2023, Renault sortira le Symbioz en 2024. La marque au losange a révélé ce jeudi 8 février le nom de son futur SUV familial, le même qu'elle avait donné à son concept-car exposé en 2017 qui, à l'époque, était présenté comme une berline connectée, électrique et autonome. Le constructeur français a donc finalement privilégié la conception d'un SUV supplémentaire pour répondre à demande toujours aussi forte sur le segment.

Annoncé à 4m41, le SUV compact et familial se posera entre le Captur (4m23) et l'Austral (4m51) comme une alternative hybride au Scénic (4m47), dont la nouvelle mouture, 100% électrique, sera livrée dans les concessions à partir du printemps. Le Symbioz, lui, attendra l'automne prochain pour faire ses premiers tours de roue mais c'est au mois d'avril qu'il sera complètement dévoilé. Après avoir partagé quelques photos, Renault confirme que le Symbioz arborera "le nouveau design de la marque" et assure qu'il disposera "de tous les atouts pour satisfaire les familles avec une habitabilité généreuse et un grand volume de chargement."

© RENAULT

Sur les premières images fournies, on devine un profil de break surélevé, sans doute appelé à remplacer la Megane Estate. Le constructeur est toutefois resté assez bref sur les détails extérieurs de son nouveau modèle, préférant garder le suspense encore quelques semaines. On sait quand même que le Symbioz sera doté du nouveau toit vitré panoramique Solarbay inauguré sur le Rafale. A l'intérieur, le système multimédia OpenR Link avec l'écran central tactile de 10 pouces est attendu à bord.

Sous le capot, le Symbioz - nom choisi par la marque pour promouvoir le "vivre ensemble" - n'est pas destiné à être exclusivement électrifié. Mais le SUV, conçu sur la plate-forme CFM-B comme le Captur, accueillera plusieurs versions hybrides même s'il devrait dans un premier temps être lancé avec le moteur 1.6 E-Tech de 145 chevaux. De nombreuses déclinaisons hybrides devraient suivre ainsi qu'un moteur bicarburation essence et GPL. Enfin, le Symbioz est annoncé à moins de 1 500 kilos avec "une consommation de carburant réduite." Un poids, inférieur à 1 600 kilos, qui ne pénalisera donc pas ses futurs propriétaires lorsqu'il s'agira de payer leur stationnement dans les rues de Paris...