Un œuf périmé est encore mangeable - cette astuce pour le vérifier fonctionne à tous les coups

Saviez-vous que même si la date de péremption d'un œuf est passée, il peut encore être mangé dans certains cas ? On vous dévoile nos astuces pour le savoir et éviter l'intoxication alimentaire.

En omelette, brouillé, poché, au plat, à la coque, dans des gâteaux, ou encore en œuf dur dans une salade, les œufs sont un aliment très apprécié. On en a tous dans le frigo, mais il arrive parfois de les oublier et de laisser passer la date de péremption. Mais peut-on manger un oeuf dont la date de péremption est dépassé. ? La réponse est oui !

Ne jetez plus vos œufs périmés, il est en réalité, bien souvent possible de consommer les œufs plusieurs jours après cette date sans risquer une intoxication alimentaire. Voici plisieurs astuces bien pratiques pour être sûr de manger un œuf encore consommable même après sa date de péremption.

Le test de l'eau est l'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour vérifier la fraîcheur d'un œuf. Il consiste à plonger l'œuf dans un récipient d'eau froide. Voici comment interpréter les résultats :

Si l'œuf coule au fond et repose à plat sur le côté, il est très frais, vous pouvez le manger.

Si l'œuf se dresse sur une extrémité au fond de l'eau, il est encore bon à consommer, mais moins frais. Cela indique que l'œuf a environ une à deux semaines.

S'il remonte un peu, vous pouvez encore le manger, mais n'attendez pas et consommez-le bien cuit

Si l'œuf flotte à la surface de l'eau, il est probablement périmé et ne doit pas être consommé.

Cette méthode fonctionne car, à mesure que l'œuf vieillit, l'air pénètre à travers la coquille et forme une poche d'air à l'intérieur. Plus l'œuf est vieux, plus la poche d'air est grande, ce qui le fait flotter.

Une autre astuce consiste à secouer l'œuf. Si vous n'entendez rien, vous pouvez consommer votre œuf. Au contraire, si vous entendez comme un balancement à l'intérieur, c'est que de l'air est rentrée dedans. Jetez-le immédiatement.

© Jonathan - stock.adobe.com

Il est aussi important de bien inspecter l'apparence extérieure de l'œuf. cela peut aussi fournir des indices sur sa fraîcheur. Une coquille fissurée ou cassée peut indiquer que des bactéries ont pénétré à l'intérieur, rendant l'œuf impropre à la consommation. Vous pouvez aussi regarder la couleur de la coquille. Bien que la couleur de la coquille (blanche ou brune) ne soit pas un indicateur de fraîcheur, des taches ou des décolorations peuvent signaler des problèmes.

Une fois la coquille inspectée, il est temps de casser l'œuf pour examiner l'intérieur. En cassant l'œuf dans un bol propre, vous pouvez évaluer plusieurs aspects pour déterminer sa fraîcheur :

Apparence du blanc : un œuf frais a un blanc épais et visqueux qui reste bien autour du jaune. Un œuf moins frais aura un blanc plus liquide et étalé.

Apparence du jaune : le jaune d'un œuf frais est bombé et bien rond. Avec le temps, le jaune devient plat et peut se casser facilement.

L'odeur est un indicateur fiable. Si l'œuf dégage une odeur désagréable ou de soufre, il est périmé et doit être jeté.

Enfin, si à la première bouchée vous avez un doute, évitez de le manger.