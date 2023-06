Cette mauvaise habitude quand on nettoie la cuisine est une grave erreur... et presque tout le monde la fait !

Quand il s'agit de nettoyer la cuisine, une pièce stratégique de la maison, quelques règles sont à respecter. Une erreur courante est notamment à éviter.

Au moment de faire le ménage, chacun a son propre avis, son organisation ou son produit d'entretien fétiche. Il existe toutefois certaines règles à respecter. Certaines s'appliquent partout : désencombrer avant de faire le ménage, dépoussiérer les meubles avant de passer l'aspirateur... D'autres sont à suivre scrupuleusement,, surtout dans une pièce où l'hygiène doit être irréprochable : la cuisine.

Dans cette pièce si appréciée des Français, la plus grosse erreur est de seulement nettoyer et oublier de désinfecter. Il existe pourtant bel et bien une différence entre les deux. Nettoyer vous permet de faire briller le plan de travail, l'évier, les plaques de cuisson, d'enlever les taches, etc. Désinfecter va vous permettre de tuer les bactéries, les germes et les virus.

Le vinaigre blanc, c'est bien mais ce n'est pas un produit magique pour autant !

Or, bien souvent, le produit que vous allez utiliser nettoie et ne désinfecte pas. C'est le cas du vinaigre blanc, particulièrement mis en avant ces dernières années pour son rendu économique et écologique. Attention, ce n'est pas pour autant un désinfectant. S'il va nettoyer les différentes surfaces et les assainir, il ne se débarrassera pas des microbes, virus et bactéries dans votre cuisine. Il est important de faire les deux.

A l'inverse, l'alcool ménager va lui vous permettre de bien désinfecter. Bonne nouvelle, c'est également un très bon dégraissant et détachant, il est parfait pour l'entretien de la cuisine ! Petit "tip" bonus : parmi les autres erreurs fréquentes, on note celle d'utiliser la même éponge pour faire la vaisselle et pour nettoyer la cuisine, ne pas changer assez régulièrement votre éponge ou mélanger certains produits nettoyants. En effet, certains mélanges sont à éviter et peuvent même être dangereux. Une règle à retenir : ne mélangez jamais l'eau de Javel avec un autre produit.