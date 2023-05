Nos grands-mères avaient l'habitude de verser de la farine dans l'évier et ce truc continue de marcher aujourd'hui

Obtenir un évier brillant comme s'il était neuf est un jeu d'enfant avec ce truc utilisé par nos grands-mères mais oublié aujourd'hui. Il fonctionne en quelques minutes et sans vous fatiguer.

Certains endroits de la maison sont difficiles à nettoyer. C'est probablement pour cette raison que le nettoyage de ces zones est souvent reporté, donnant l'impression d'un travail inutile. Et ces endroits sont régulièrement liés à la cuisine.

L'évier est souvent considéré comme le pire ennemi, car il semble impossible de le rendre parfaitement propre, peu importe l'effort déployé pour le frotter. L'évier ne semble pas toujours très propre. Les vieux résidus alimentaires se mélangent à la saleté incrustée et avant de s'en rendre compte, l'évier est complètement terni et présente un aspect répugnant.

Heureusement, il est tout à fait possible de le faire briller de propreté avec une astuce simple, rapide et économique. Si le bicarbonate de soude vous vient à l'esprit, c'est une erreur. Cette fois, c'est de la farine que nous allons utiliser. De la farine ? Oui c'est un truc de grand-mère complètement oublié mais continue à fonctionner aujourd'hui ! Le meilleur dans tout cela, c'est qu'il suffit juste d'un peu de farine de blé !

Voici comment faire

Commencez par nettoyer tous les restes de nourriture et les taches faciles à enlever de l'évier. Ensuite, séchez complètement l'évier avec un chiffon ou du papier absorbant. Saupoudrez ensuite quatre cuillères à soupe de farine dans l'évier. Frottez-la doucement dans l'évier avec des mouvements circulaires.

Laissez agir quelques minutes, puis essuyez la farine avec un chiffon. On peut également l'aspirer. Il est essentiel de ne pas la rincer dans l'évacuation de l'évier, car la farine et l'eau mélangés peuvent boucher les tuyaux.

Et le résultat final ? Regardez par vous-même : Toute la saleté disparait et il ne reste qu'une surface brillante et magnifique. L'évier est plus propre que jamais - et avec si peu d'effort ! Et le meilleur, c'est que cela évite l'utilisation de détergents ou d'autres substances nuisibles pour l'environnement.