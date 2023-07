L'astuce infaillible pour choisir la meilleure pastèque à tous les coups

L'été, la pastèque est la star de nos assiettes. Parfois juteuse et sucrée, parfois farineuse et fade... C'est un peu la loterie à chaque fois au moment de la choisir. Cet été, devenez un expert en suivant ces conseils de pro pour choisir un pastèque bien goûteuse !

En été, la pastèque trône sur tous les étals des primeurs au marché. Et pour cause, c'est un des fruits qui a le plus de succès quand il fait chaud avec le melon. Vous pouvez en faire de délicieux smoothies au petit déjeuner, des salades fraîches le midi avec du concombre, de la féta et de la menthe, et en couper des petits morceaux pour l'apéro du soir. Bref, la pastèque peut s'inviter à table matin, midi et soir !

Mais quand il s'agit de la choisir, c'est une toute autre histoire. Vous n'avez aucune idée de comment choisir une pastèque sucrée, juteuse et à la chaire ferme ? Voici quelques astuces pour vous aider la prochaine fois que vous partirez en quête de LA meilleure pastèque du supermarché.

Soupeser la pastèque, le meilleur moyen pour s'assurer d'un fruit bien sucré ?

Bien vu, le poids de la pastèque est un des critères à prendre en compte lors de son achat. Ce n'est pas pour rien que tout le monde soupèse son fruit au moment de le choisir. Pour être bien juteuse, la pastèque doit être lourde. C'est un signe qu'elle est bien remplie d'eau. Mais ce n'est pas la seule chose à prendre en compte. D'autres astuces de pro se révèlent efficaces :

La pastèque doit être ferme quand vous la touchez.

Sa peau doit être bien lisse et brillante.

La tige : si elle est bien verte, reposez le fruit. Au contraire, si la tige est sèche, c'est bon, le fruit est suffisamment mûr .

. Une tache jaune à l'extrémité de la pastèque est la bienvenue . C'est un signe que le fruit a eu le temps de mûrir au soleil. Si cette tache vire vers le blanc, reposez le fruit.

. C'est un signe que le fruit a eu le temps de mûrir au soleil. Si cette tache vire vers le blanc, reposez le fruit. Les petites lignes marrons : vous pensiez que cela signifiait que le fruit n'allait pas être bon ? Au contraire, cela veut dire que que la fleur de la pastèque a été pollinisée par de nombreuses abeilles et que la pastèque va être bien sucrée.

Si vous préférez acheter une moitié de pastèque, vous pouvez vous fier à la texture et la couleur de la chair qui doit être d'un beau rouge.

qui doit être d'un beau rouge. Une dernière astuce : tapez avec le dos de votre main sur la peau de la pastèque. Si ça résonne, vous pouvez l'acheter.

Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour choisir une pastèque bien goûteuse !