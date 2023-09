Laurent Mariotte explique comment fabriquer une glace en 15 minutes, et pas besoin de sorbetière

Ce sorbet fraise-basilic livré par Laurent Mariotte est très facile à faire, et surtout, il ne demande pas de matériel et encore moins de sorbetière.

En panne d'idée dessert rafraîchissant qui plait à toute la famille et qui est facile à réaliser ? Si la salade grecque, le taboulé, le melon ou la pastèque sont les stars en période de canicule, même tardive, il n'y a quand même rien de mieux qu'une bonne glace quand il fait chaud !

Il est toujours possible d'en acheter dans le commerce, mais réaliser ses propres glaces maison n'est pas très compliqué, meilleur et moins cher. C'est même la promesse d'un carton à la maison, notamment auprès des enfants bluffés par vos talents de glacier. Bonne nouvelle, faire une glace maison ne demande pas non plus de matériel particulier. Si vous avez une sorbetière, c'est très facile mais il est possible d'en réaliser même si vous n'avez pas cet appareil qui peut se montrer cher, difficile à rentabiliser et encombrant dans votre cuisine le reste de l'année.

Pour régaler vos papilles et celles de vos invités, le chef Laurent Mariotte a ainsi dévoilé sa recette de sorbet fraises-basilic dans l'émission "Petits plats en équilibre" sur TF1. Un régal, surtout quand il fait chaud ! En plus, cette recette ne demande que 4 ingrédients et peut être préparée en 15 minutes. Il suffit ensuite de la mettre au congélateur et de patienter ! Voici la fameuse recette du chef iconique de TF1 Laurent Mariotte :

Recette de sorbet à la fraise sans sorbetière

Temps de préparation : 15 min

Temps de pause / congélation : 4 heures

Les ingrédients pour 6 personnes :

500 g de fraises

1/2 botte de basilic frais (ou de menthe si vous préférez)

80 g de sucre de canne

1/2 citron

La recette