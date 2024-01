Pour des crêpes ultra moelleuses et légères, un ingrédient secret fait la différence - et ce n'est pas la bière

A la maison, les crêpes mettent toute la famille d'accord ! Pour réussir de délicieuses crêpes, voici l'ingrédient secret qui les rendra bien moelleuses et vraiment légères.

Les crêpes sont une valeur sûre quand il s'agit de faire plaisir aux petits, mais aussi aux grands pour le goûter. C'est la recette facile et inratable par excellence ! Il n'y a pas plus simple comme recette. La recette de base ne contient que de la farine, des œufs, du lait et un peu de sel. Chacun a pourtant sa recette fétiche, transmise de génération en génération. Parfois avec un peu de sucre, avec du beurre ou de l'huile, avec quelques gouttes de fleur d'oranger ou encore avec un peu de bière, chacun y va de son ingrédient secret pour réaliser de bonnes crêpes gourmandes. Les astuces et tours de mains pour les réaliser sont nombreux.

Comment faire pour cuisiner des crêpes légères et pouvoir en manger plusieurs sans avoir mal au ventre ? Faut-il ajouter un ingrédient ? En enlever un ? Certaines personnes conseillent de remplacer un peu de lait par un peu de bière ou de cidre afin que les crêpes soient fines, alvéolées et super moelleuses. Voici un autre secret de grand-mère pour réussir de bonnes crêpes à la fois moelleuses et ultra légère. Il s'agit d'un autre ingrédient, sans alcool pour rendre vos crêpes uniques.

Cet ingrédient, c'est la fécule de maïs (aussi appelée "maïzena" du nom de la marque éponyme), le petit ajout secret pour vos crêpes. La fécule de maïs est née aux Etats-Unis mais a conquis la France et les ménagères dès les années 1920. On la retrouve en astuce dans de nombreuses recettes, notamment pour lier des sauces. Pour les crêpes, il vous suffit de réduire la quantité de farine d'un tiers (ou même de moitié) et de mettre de la fécule de maïs à la place, das les mêmes proportions. Cette technique permet de réduire la quantité de gluten dans vos crêpes, d'obtenir une pâte plus aérée, et donc des crêpes plus légères. La fécule de maïs est vraiment un ingrédient à toujours avoir dans vos placards pour cuisiner léger. Elle séduit également les intolérants au gluten puisqu'elle n'en comprend pas.

Voici ci-dessous la recette de crêpes légères à retenir. Les proportions sont pour 4 personnes.

Les ingrédients

200 g de farine

100 g de maïzena

0,5 l de lait

3 œufs

20 gr de beurre

1 pincée de sel

En option : quelques gouttes de fleur d'oranger et/ou une cuillère à soupe de sucre.

Les étapes pour la réalisation de crêpes ultra légères

Dans un saladier, battez les œufs comme pour une omelette. Dans un autre saladier, mélangez la farine, la maïzena et le sel. Faites un puit dans la farine et ajoutez le beurre fondu et les oeufs. Ajoutez ensuite petit à petit le lait en battant bien pour éviter les grumeaux. Couvrez votre pâte avec un torchon et laissez la pâte reposer entre 30 minutes et une heure. Cuisez vos crêpes dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile.

Il n y a plus qu'à sortir un saladier, les ingrédients et votre crêpière bien sûr, surtout si vous voulez épater vos proches en faisant sauter les crêpes !