De l'eau s'accumule dans le fond du réfrigérateur - ce geste simple évite ce problème courant

Vous avez de l'eau dans le fond de votre réfrigérateur et cela vous inquiète ? Il n'y a pas lieu de paniquer, une solution très simple peut résoudre ce problème.

Il vous est probablement déjà arrivé de découvrir de l'eau dans le fond de votre réfrigérateur, souvent sous le tiroir à légumes. Ce problème, fréquent et parfois frustrant, peut non seulement causer des dégâts sur les aliments, mais également nuire à l'efficacité de votre appareil.

La présence d'eau dans le fond du réfrigérateur est souvent causée par un phénomène de condensation. Au fil du temps, l'humidité naturelle présente dans le réfrigérateur se condense sur les parois et coulent jusqu'au bas du frigo, jusqu'à former parfois une petite falque. Cette eau est censée s'écouler par un petit drain vers un réservoir situé à l'arrière du réfrigérateur, où elle s'évaporera. Mais bien souvent des résidus d'aliments, des débris ou encore des dépôts calcaires peuvent obstruer ce petit trou d'évacuation. Lorsque cela se produit, l'eau n'a plus de sortie et finit par s'accumuler au fond du réfrigérateur.

Peu de gens connaissent l'existence de ce petit trou, et par conséquence, il est souvent oublié lors du nettoyage du frigo. Il est pourtant essentiel de le faire régulièrement pour éviter qu'il se bouche, que de l'eau stagne dans le fond de l'appareil et que de la moisissure et des mauvaises odeurs apparaissent.

© Linternaute

La bonne nouvelle, c'est qu'il est assez facile de déboucher le drain et d'empêcher ainsi la formation de flaques d'eau. Commencez par éteindre et vider votre réfrigérateur. En plus de simplifier l'accès au drain, cette étape vous permet de nettoyer les parois du réfrigérateur et de retirer les résidus qui pourraient aggraver le problème d'accumulation d'eau.

Localisez le drain. Dans la majorité des réfrigérateurs, le drain d'évacuation d'eau est situé au fond, en bas. Pour débouchez le petit trou, utilisez une une brosse fine, un coton-tige ou même un cure-dent. Vous pouvez également verser une petite quantité d'eau chaude dans le trou pour dissoudre d'éventuels dépôts. Si le bouchon persiste, un mélange de vinaigre blanc et d'eau chaude peut être efficace.

Pour éviter que le problème ne se reproduise, il est recommandé de nettoyer régulièrement le petit trou. Une vérification mensuelle et un nettoyage rapide vous permettront de maintenir votre réfrigérateur en bon état de fonctionnement et d'éviter la formation d'eau stagnante.