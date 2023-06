Si vous branchez ces appareils sur une multiprise, vous risquez de mettre le feu à votre maison

Ces appareils électroménagers doivent être branchés directement sur la prise pour éviter des dommages électriques et des risques d'incendie.

Il y a des appareils électroménagers qui sont essentiels dans une maison – ou qui peuvent grandement faciliter votre vie quotidienne. Toutefois, ils ont généralement une grande puissance et sont utilisés fréquemment, c'est pourquoi, ils nécessitent des précautions lorsqu'il s'agit de les brancher.

En effet, brancher des appareils à forte consommation, tels que frigos et machines à laver, sur une multiprise risque de la surcharger, causant une surchauffe et un risque d'incendie. Ces appareils peuvent générer des pics de courant importants, particulièrement à l'allumage, ce qui peut endommager la multiprise. En outre, une défaillance électrique de la multiprise pourrait endommager l'appareil. Il est donc conseillé de les brancher directement sur une prise murale dédiée.

Voici quelques appareils électroménagers qui ne devraient pas être branchés sur des rallonges ou des multiprises :

Réfrigérateur

Il est déconseillé de brancher les réfrigérateurs sur des multiprises en raison de leurs puissances variables (100 à 800 watts), qui peuvent dépasser la capacité des multiprises plus anciennes, en plus de perturber le flux continu d'énergie nécessaire pour maintenir la température interne. Le branchement peut également causer des interférences électromagnétiques avec d'autres appareils connectés.

Micro-ondes

Les micro-ondes exigent plus d'énergie et de puissance qu'une multiprise peut fournir. Avec une puissance entre 600 et 1.500 watts, l'ajout d'autres appareils peut endommager le micro-ondes et présenter un risque d'incendie. Les interférences électromagnétiques peuvent également affecter d'autres appareils connectés à la multiprise.

Climatiseur portable

Le climatiseur portable est une alternative efficace pour rafraîchir les pièces sans avoir besoin d'une installation fixe. Cependant, il est important d'éviter de le brancher sur des rallonges ou des multiprises, car ils consomment beaucoup de courant et peuvent surcharger le système. Il est recommandé de laisser des prises disponibles exclusivement pour cet appareil.

Mixeur et blender

Les blenders sont petits, mais puissants. Avec une haute puissance, jusqu'à 1.500 watts, ils assurent une centrifugation efficace et une coupe rapide des aliments durs. Cette puissance dépasse même celle des machines à laver. Cependant, il est important d'éviter de les brancher en même temps que d'autres appareils électroniques sur une multiprise, car cela peut provoquer un court-circuit et des dommages.

Machines à laver

Les machines à laver exigent généralement au maximum 1400 watts. Avec une telle puissance, il peut être très dangereux de la brancher sur une multiprise, car il existe des modèles qui supportent entre 1.500 W et 2.500 W. Ainsi, si vous branchez la machine à laver et d'autres appareils en même temps, il y a un grand risque d'endommager votre appareil électroménager.