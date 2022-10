Enedis peut-il couper votre ballon d'eau chaude cet hiver si vous avez Linky ?

Panique chez les foyers équipés d'un compteur Linky ! Cet hiver, Enedis pourrait couper votre ballon d'eau chaude. Qui est concerné ? A partir de quand ? On vous dit tout !

Entre la crise de l'énergie et la hausse du prix de l'électricité, il va falloir faire attention cet hiver à notre consommation pour éviter de voir flamber notre facture, mais aussi pour éviter une coupure de courant généralisée. Pour anticiper les pics de consommation et une pénurie d'électricité, RTE et les pouvoirs publics ont pris la décision dans l'arrêté du 22 septembre 2022 (publié au Journal officiel le 27 septembre) de demander au gestionnaire du réseau électrique Enedis de se servir de Linky pour mettre en pause un maximum de ballons d'eau chaude cet hiver. Nouveau coup dur pour les clients Linky ? En pratique, qu'est-ce que ça donne ? Voici quelques éléments de réponse.

Quand prendra effet cette mesure ?

Dès la mi-octobre et pendant tout l'hiver. C'est ce que prévoit l'arrêté du 22 septembre 2022. Du 15 octobre, jusqu'au 15 avril 2023, Enedis pourra suspendre l'alimentation électrique du ballon d'eau chaude de certains clients, sous certaines conditions.

Qui est concerné ?

Enedis ne pourra pas débrancher les ballons d'eau chaude de tous les français. Cela concerne les clients réunissant ces conditions :

Les foyers équipés d'un compteur Linky ;

Ayant souscrit un contrat heures creuses/heures pleines, dont les huit heures creuses sont réparties entre 12h et 17h d'une part et 20h et 8h ;

Avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.

Comment cela va se passer ?

Le but de cette manipulation est de limiter un des principaux pics de consommation, celui qui a lieu pendant les heures du déjeuner. Enedis aura donc le droit d'utiliser le compteur Linky pour repérer les clients avec un contrat heures creuses/heures pleines réparties entre 12h et 17h et entre 20h et 8h. Le gestionnaire du réseau électrique pourra alors pour ces clients, stopper le cumulus et le chauffe-eau ne sera donc pas rechargé durant les heures creuses du midi, mais seulement la nuit.