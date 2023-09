Ces traces chez vous sont de vraies alertes, elles prouvent que les punaises de lit ont envahi votre maison

Voici cinq signes que les punaises de lit ont élu domicile chez vous !

Les punaises de lit sont là et bien là. Cinémas, TGV, quartiers de grandes villes... L'invasion est spectaculaire cet automne. A force d'en entendre parler partout, il y a de quoi devenir aussi parano à la maison. De nombreux signes permettent toutefois de détecter une invasion de punaises de lit. Premier point, sachez que contrairement à ce que l'on pense, les punaises de lit sont bel et bien visibles à l'œil nu et facilement reconnaissables.

Retenez qu'il s'agit de petits insectes ovales, de couleur brune, qui mesurent entre 5 et 8 millimètres. On peut d'ailleurs facilement les comparer à des lentilles ou des pépins de pomme. Mauvaise nouvelle en revanche, les punaises de lit sont difficiles à repérer de jour. Les punaises de lit se cachent durant la journée car elles n'apprécient pas la lumière.

Elles trouvent plutôt refuge dans les bordures des matelas, les interstices des cadres de lit mais également toutes les fissures d'un mur, d'un parquet, d'un encadrement de porte ou même derrière du papier peint mal collé. Il convient donc d'être très minutieux et d'inspecter chaque recoin. Voici cinq points importants pour détecter les punaises de lit chez vous. Si vous les voyez, sonnez l'alerte, ce sont de vrais signes que des punaises de lit ont élu domicile chez vous...

1) Traces noires : recherchez de petites traces noires en forme de point sur votre matelas ou vos draps. Il peut s'agir des excréments de punaises de lit.

2) De petits oeufs blancs et ovales, de la taille d'un petit pépin de pomme. Les punaises de lit ont déjà commencé à répandre leurs oeufs.

3) Des peaux mortes : les punaises de lit muent régulièrement, laissant derrière elles des peaux mortes ressemblant beaucoup à ces insectes.

4) Des taches de sang : scrutez vos draps et votre matelas. Si vous y voyez des traces de sang, méfiance : cela pourrait vouloir dire que ces petits parasites sont déjà passés à l'attaque et ont gagné votre peau.

5) Regardez justement votre peau : si vous avez des petits boutons sur votre corps formant une ligne et vous démangeant, il est probable que vous ayez été déjà victime de leurs piqûres.

Si vous en voyez, ne les écrasez surtout pas !

Tous ces signes ne trompent pas sur la présence de punaises de lit. Retenez aussi que ses refuges sont toujours situés près de sa proie, c'est à dire... vous ! Inspectez donc avant tout les chambres et les salons, bref les pièces où vous passez du temps et où lits, canapés et fauteuils sont de bons refuges.

Enfin, la punaise de lit aime les supports rugueux. Elle progresse donc difficilement sur du carrelage ou du verre par exemple mais apprécie aisément les tapis et les moquettes. A noter, quand l'infestation devient importante, que l'insecte peut se développer dans les gaines de ventilation, derrière les prises électriques… D'ailleurs, si vous voyez des punaises, ne les écrasez pas, cela pourrait faire ressortir leurs œufs. Si c'est la première fois que vous les repérez, attrapez-les avec du papier adhésif. Contactez au moindre doute un professionnel spécialisé dans les punaises de lit. Il vous confirmera ou non l'infestation et vous proposera la technique la plus efficace pour en venir à bout.