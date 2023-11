C'est un signe que vos radiateurs chauffent mal - un expert révèle sa méthode pour régler ce problème

Ce problème est fréquent quand on allume son système de chauffage. Un expert donne ses conseils pour le résoudre.

Alors que les températures baissent, nos radiateurs deviennent nos meilleurs amis. Cependant, il n'y a rien de plus frustrant que de constater que notre chauffage ne fonctionne pas correctement, surtout quand il fait froid dehors. Un problème courant auquel de nombreux foyers sont confrontés est celui des radiateurs qui ne chauffent pas uniformément. Chaud en haut mais pas en bas, chaud sur un côté, chaud en bas mais pas en haut... Le problème semble insoluble. Heureusement, un plombier expert chez Hometree offre des solutions simples à ces problèmes de chauffage. Mark Ronald, employé de ce fournisseur britannique, a livré ses astuces.

Si votre radiateur est froid en haut

Cela est généralement dû à de l'air emprisonné dans votre système de chauffage. Il n'est pas nécessaire de faire intervenir un chauffagiste. La solution est simple, il faut purger vos radiateurs. Cela se fait en seulement quelques étapes.

Identifier le purgeur de votre radiateur (petite vis entourée d'un contour blanc, en haut du radiateur, à l'opposé des tuyaux) ; Placer un récipient sous le purgeur ; Tourner la vis du purgeur avec un tournevis jusqu'à ce que l'air s'échappe du radiateur ; Si votre appareil est plus ancien, il faudra vous aider d'une pince pour tourner cette vis ; De l'eau va s'écouler (d'où l'importance du récipient), c'est normal ; Laisser couler l'équivalent d'une petit verre d'eau ; Refermer le purgeur.

Il est recommandé de faire cette opération au moins une fois par an, idéalement à l'automne, juste avant d'allumer votre chauffage.

Si votre radiateur est froid en bas

Vous faites face au problème inverse ? La partie basse de votre radiatuer ne chauffe pas. Aie, la manipulation peut être plus complexe mais, rassurez-vous, rien n'est perdu ! La cause la plus courante est l'accumulation de débris et de boues. Cela peut entraîner un blocage, empêchant le bas du radiateur de recevoir le bon débit d'eau chaude pour chauffer votre appareil. Il faut alors éliminer ces boues. Les experts recommandent généralement d'ajouter un nettoyant chimique à votre système de radiateur. Vous pouvez trouver ce type de produit dans les magasins de bricolage sous le nom "nettoyant pour système de chauffage central". Il suffit ensuite de lire le mode d'emploi et de suivre les étapes ci-dessous :

Ajoutez la quantité de liquide indiquée sur la bouteille à votre système de radiateur.

Laissez vos radiateurs fonctionner pendant environ une heure (ou plus en fonction de la quantité de boue) avant de rincer et de remplacer l'eau.

Attention : pour rincer le radiateur, vous devrez le retirer du mur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette tache ou que vous n'avez pas le matériel requis, il est recommandé de faire appel à un professionnel.

Il vous suffit ensuite de relancer votre chauffage. L'amélioration devrait être vite perceptible et le confort au rendez-vous avant l'hiver. Avec un système de chauffage propre et bien entretenu, vous gagnerez en confort, en tranquillité mais aussi en budget puisque vos radiateurs pourront retrouver leurs performances maximales.