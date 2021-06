Shirley Temple : films, couple, mort... Biographie de l'actrice oscarisée à 6 ans

BIOGRAPHIE DE SHIRLEY TEMPLE. Google rend hommage à Shirley Temple dans le doodle du jour à l'occasion de l'anniversaire de l'ouverture d'un musée à son honneur à Santa Monica.

[Mis à jour le 9 juin 2021 à 9h20] Ce 9 juin 2021, Google a décidé de rendre hommage à l'actrice de l'âge d'or d'Hollywood, Shirley Temple. Il y a six ans, le 9 juin 2015, le musée "Love, Shirley Temple" est ouvert en son honneur et retrace sa carrière fulgurante. Car cette comédienne s'est érigée en véritable icône américaine, tant en tant qu'actrice que chanteuse puis comme diplomate.

Shirley Temple est la première enfant star de l'histoire d'Hollywood à être connue mondialement. Dans les années 1930 et 1940, alors qu'elle n'est qu'adolescente, elle est une icône du monde du cinéma. Elle décroche son premier Oscar, l'Oscar pour jeunes acteurs (aujourd'hui disparu), en 1935, alors qu'elle a à peine six ans. Dans sa filmographie, on retrouve de grands classiques du cinéma, comme Baby Burlesks, Stand Up and Cheer !, Shirley aviatrice ou encore Heidi. Son dernier film, A kiss for Corliss, sort en 1949 : elle n'a qu'une vingtaine d'années quand elle met fin à sa carrière d'actrice, pour se tourner vers la politique. Elle sera notamment déléguée des Etats-Unis aux Nations unies puis ambassadrice, d'abord au Ghana, puis en Tchécoslovaquie.

Biographie courte de Shirley Temple - Née le 23 avril 1928 à Santa Monica (Etats-Unis), Shirley Temple n'a que quatre ans lorsqu'elle débute dans Kid's Last Stand en 1932. Elle tourne de nombreux films et devient une enfant-star au milieu des années 1930. Elle reste célèbre pour ses rôles dans C'est pour toujours (1934) dans son rôle de petite fille moralisatrice et pour lequel elle reçoit un Oscar de la jeunesse, La Mascotte du régiment (1937), Heidi (1937) ou encore Le Massacre de Fort Apache (1948). En 1949, à l'âge de 20 ans, elle met fin à sa carrière d'actrice pour embrasser une carrière dans la politique. Membre du Parti républicain, elle devient en ambassadrice au Ghana de 1974 à 1976 puis en Tchécoslovaquie de 1989 à 1992. Elle décède le 10 février 2014 à l'âge de 85 ans d'une maladie pulmonaire obstructive chronique.