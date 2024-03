Eurovision 2024 : la playlist vidéo gratuite pour découvrir tous les candidats et leurs chansons

Ca y est ! Les 37 candidats et candidates participant à l'Eurovision 2024 sont connus et les 37 vidéos de leurs chansons ont été dévoilées.

L'Eurovision 2024 est déjà dans les starking blocks ! Alors que le titre choisi par Israël a été définitivement adopté il y a quelques jours, après une série de polémiques, les 37 candidats et candidates du grand concours européen de la chanson sont désormais connus et ont tous été présentés ce week-end, lançant le compte à rebours jusqu'à la phase finale de l'Eurovision, fixée début mai.

Les fans de l'Eurovision peuvent déjà écouter et décortiquer les 37 chansons de la programmation 2024, de la plus sobre à la plus baroque, grâce à une playlist vidéo désormais accessible gratuitement sur le compte YouTube officiel de la compétition. Et à voir les vidéos de chaque candidat et candidates de ce concours Eurovision de la chanson, cette 68e édition promet encore une fois des shows aussi diversifiés que surprenants...

L'Eurovision 2024 prendra place à Malmö, en Suède, suite à la victoire retentissante de la Suédoise Loreen l'an passé. Ce n'est pas une surprise, puisque c'est la troisième fois que la ville accueille l'événement. Au micro et en mondovision, l'humoriste Petra Mede et la comédienne Malin Åkerman se chargeront d'animer la cérémonie en direct. Sur France Télévisions, ce sont Stéphane Bern et Laurence Boccolini qui devraient de nouveau assurer la présentation.

Parmi les concurrents de cet Eurovision, la France espère évidemment briller avec Slimane et son titre "Mon amour", ou en tout cas faire mieux que la Québécoise La Zarra, 16e l'année passée, Alvan & Ahez, avant-derniers en 2022, et pourquoi pas même que Barbara Pravi, deuxième en 2021. Parmi les nouveautés de cette édition 2024, la compétition voit le retour du Luxembourg après une absence de plus de trois décennies et le retrait notable de la Roumanie.

Albanie: Besa - Titan

Allemagne: Isaak - Always on the Run

Arménie: Ladaniva - Jako

Australie: Electric Fields - One Milkali (One Blood)

Autriche: Kaleen - We Will Rave

Azerbaïdjan: Fahree feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

Belgique: Mustii - Before the Party's Over

Chypre: Silia Kapsis - Liar

Croatie: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

Danemark: Saba - Sand

Espagne: Nebulossa - Zorra

Estonie: 5miinust & Puuluup - (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Finlande: Windows95man - No Rules!

France: Slimane - Mon amour

Géorgie: Nutsa Buzaladze - Firefighter

Grèce: Marina Satti - Zari

Islande: Hera Björk - Scared of Heights

Irlande: Bambie Thug - Doomsday Blue

Israël: Eden Golan - Hurricane

Italie: Angelina Mango - La Noia

Lettonie: Dons - Hollow

Lituanie: Silvester Belt - Luktelk

Luxembourg: Tali - Fighter

Malte: Sarah Bonnici - Loop

Moldavie: Natalia Barbu - In the Middle

Pays-Bas: Joost Klein - Europapa

Norvège: Gåte - Ulveham

Pologne: Luna - The Tower

Portugal: Iolanda - Grito

République tchèque: Aiko - Pedestal

Royaume-Uni: Olly Alexander - Dizzy

Saint-Marin: Megara - 11:11

Serbie: Teya Dora - Ramonda

Slovénie: Raiven - Veronika

Suède: Marcus & Martinus - Unforgettable

Suisse: Nemo - The Code

Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

La Croatie, avec Marko Purišić alias "Baby Lasagna" et son titre rock "Rim Tim Tagi Dim", s'impose d'ores et déjà comme le favori des bookmakers au 18 mars, à moins de deux mois de la finale, avec 17% de chances de victoire. Le duo ukrainien Alyona Alyona et Jerry Heil ainsi que l'Italienne Angelina Mango ne sont pas loin derrière (respectivement 13 et 10%).

La France, directement qualifiée pour la finale de l'Eurovision, espère améliorer sa performance par rapport à l'an dernier grâce à Slimane, qui se trouve actuellement dans le top 10 des favoris (avec seulement 3% de chances de victoire cependant). Voici tous les pronostics compilés en temps réels selon les cotes d'une quinzaine de bookmakers :

Pour l'Eurovision 2024, la délégation française a donc choisi de miser sur un artiste qui a déjà vendu deux millions d'albums et remporté 5 NRJ Music Awards. C'est en effet Slimane qui a été choisi pour représenter le drapeau tricolore à Malmö le 11 mai prochain. "C'est un choix de l'évidence, mais c'est aussi un choix d'un artiste d'une générosité, d'une authenticité qui correspond parfaitement à ce qu'attend l'Eurovision", a justifié la cheffe de la délégation française, Alexandra Redde-Amiel. Il interprétera la chanson "Mon amour", écrite spécialement pour le concours.

Depuis sa création en 1956, la France a remporté cinq fois le concours de l’Eurovision : en 1958, 1960, 1962, 1969 et 1977. Notre pays se place donc juste derrière l'Irlande, qui détient le record avec sept victoires. En 1958, c’est le chanteur André Claveau qui décroche la première victoire de la France avec le titre "Dors, mon amour". Deux ans plus tard, en 1960, l’artiste Jacqueline Boyer fait l’unanimité avec la chanson "Tom Pillibi".

En 1962, c'est Isabelle Aubret qui gagne l'Eurovision avec le morceau "Un premier amour". Puis, en 1969, Frida Boccara remporte le concours de l’Eurovision avec le titre "Un jour, un enfant". Enfin, en 1977, la chanteuse Marie Myriam est la dernière en date à gagner en interprétant "L’oiseau et l’enfant", titre devenu culte au fil du temps pour le public.

Les demi-finales de l'Eurovision 2024 ont été fixées les 7 et 9 mai. Elles seront l'occasion pour 31 pays participants de se disputer les dix places disponibles pour la grande finale. Les membres du "Big Five", autrement dit les 5 plus grands pays contributeurs financiers à l'Eurovision sont, eux, qualifiés d'office. Ces 5 pays sont l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Ils seront rejoints par la Suède, hôte de l'événement et donc qualifiée également d'office.

La date de la grande finale de l'Eurovision a pour sa part été programmée le samedi 11 mai 2024. Cette étape cruciale révèlera le grand vainqueur à l'issue d'une (très) longue soirée. Comme chaque année depuis déjà plusieurs éditions, le pays vainqueur de l'Eurovision sera déterminé par les votes des jurys professionnels combinés aux votes des téléspectateurs.

Comme le veut la tradition de l'Eurovision, après le grand show, les porte-paroles des diffuseurs participants viendront en effet annoncer les votes des professionnels pour chaque nation, selon la logique des "douze points" (de 1 à 12 points attribués selon leurs préférences). Les présentateurs annonceront ensuite les votes ajoutés des téléspectateurs, toujours dans l'ordre ascendant.

La gagnante de l'Eurovision l'année dernière, Loreen, avait conquis les jurés nationaux mais aussi le public avec son titre "Tattoo", étrange ovni musical entre grosse artillerie pop et ballade électro, avec une mélodie qui n'était pas sans rappeler les plus belles heures d'Abba.

Elle avait obtenu un total de 583 points, offrant ainsi sa septième victoire à la Suède. Plus inhabituel : la victoire de Loreen était également sa seconde victoire à l'Eurovision, puisqu'elle avait déjà été sacrée en 2012. Sur le podium, elle était suivie par la Finlande (526 points) et Israël (362 points).