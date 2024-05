Mort de Bernard Hill : les acteurs du "Seigneur des Anneaux" rendent un vibrant hommage au roi Theoden

L'acteur Bernard Hill, connu pour ses rôles dans "Le Seigneur des Anneaux" et "Titanic", est décédé dimanche 5 mai à l'âge de 79 ans.

"Nous ne t'oublierons jamais". C'est avec ces mots que l'acteur Elijah Wood, mythique interprète de Frodon dans Le Seigneur des anneaux, a rendu hommage à Bernard Hill, qui interprétait le roi du Rohan, Theoden, dans l'adaptation de Peter Jackson. L'acteur britannique est décédé ce dimanche 5 mai à l'âge de 79 ans, a annoncé son agent, sans donner davantage de précision sur les causes de sa mort.

Elijah Wood n'est pas le seul à avoir salué la mémoire de "notre ami, notre roi", qui "avait un coeur doux [...] et est toujours resté fidèle à lui-même". Au Comic Con de Liverpool ce week-end, d'autres acteurs de la trilogie du Seigneur des Anneaux ont tenu à rendre un hommage vibrant à Bernard Hill : "On l'adorait : il était intrépide, il était drôle, il était bourru, il était colérique, il était magnifique", a commenté Sean Astin (Sam) avec humour, avant que Billy Boyd (Pippin) n'ajoute : "on regardait les films et j'ai dit à Dom (Merry) que personne n'interprétait les mots de Tolkien aussi bien que Bernard. Il me brisait le coeur et il nous manquera énormément."

Un second rôle marquant du cinéma

Né en 1944 à Manchester, Bernard Hill a joué aussi bien au théâtre qu'à la télévision ou au cinéma. Il a été révélé en Angleterre dans les années 1970, dans la série télévisée multi-récompensée Boys from the Blackstuff, dans laquelle il interprétait le chômeur Yosser Hughes.

C'est sur le grand écran qu'il était le plus connu à l'international, incarnant des seconds rôles mémorables du septième art : le roi Theoden du Rohan dans Le Seigneur des Anneaux (les deux derniers films de 2002 à 2003) donc, mais également le capitaine Edward Smith dans Titanic (1997). Par ailleurs, le visage de Bernard Hill a pu être aperçu dans d'autres oeuvres, comme dans Aux sources du Nil de Rob Rafelson (1990) ou Jugé coupable de Clint Eastwood (1999).