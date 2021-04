Mort d'Helen McCrory : l'actrice d'Harry Potter emportée par un cancer à l'âge de 52 ans

HELEN MCCRORY. Son mari, Damian Lewis, a annoncé la mort de l'actrice vue dans Harry Potter et Peaky Blinders sur les réseaux sociaux.

[Mis à jour le 16 avril 2021 à 18h25] "C'est le coeur brisé que je vous annonce qu'après une bataille héroïque contre le cancer, la belle et puissante Helen McCrory est décédée paisiblement chez elle". C'est par ces mots que l'acteur Damian Lewis (Homeland) a annoncé le décès de son épouse, emportée par un cancer à l'âge de 52 ans. La comédienne britannique rejoint ainsi la triste liste des acteurs d'Harry Potter décédés peu de temps après le tournage des films.

Helen McCrory est connue pour avoir joué de nombreux rôles. Elle a notamment incarnée Cherie Blair dans le film The Queen de Stephen Frears. Mais pour les fans d'Harry Potter, elle était surtout connue pour le rôle de Narcissa Malefoy, la mère de Drago Malefoy, dans les trois derniers films Harry Potter. Helen McCrory a également joué sur petit écran, dans la série Peaky Blinders : depuis 2013, elle prêtait ses traits au personnage de Polly Gray. On a également pu la voir dans Penny Dreadful, Fearless ou encore Skyfall, dans le rôle de Claire Dowar.

Helen McCrory est une actrice britannique. Elle est née le 17 août 1968 à Londres, et décédée à l'âge de 52 ans le 16 avril 2021. Fille d'un diplômate, l'actrice grandit en voyageant à travers le monde, jusqu'à ses dix-sept ans, où elle s'inscrit à l'université des arts de Londres. Elle débute sa carrière en 1994 avec un petit rôle dans Entretien avec un vampire, avant de jouer dans La Vengeance de Monte-Cristo. En 2005, elle incarne la femme de Tony Blair, Cherie Blair, dans le biopic The Queen de Stehen Frears. C'est surtout pour son rôle dans Harry Potter qu'elle s'est faite connaître du grand public : elle a joué Narcissa Malefoy dans les épisodes 6, 7.1 et 7.2 au cinéma. On a également pu la voir sur grand écran dans Hugo Cabret, Syfall ou encore La Dame en noir 2.

A la télévision, elle obtient plusieurs rôles dans des séries britanniques, comme Doctor Who en 2010. Depuis 2013, elle incarnait le personnage de Polly Gray dans la série à succès Peaky Blinders. Elle a également joué de 2014 à 2015 dans Penny Dreadful, dans le rôle de Madame Kali/Evelyn Pool. Son dernier rôle à la télévision date de 2020, où elle a pu jouer Dawn Ellison dans la série Roadkill.

Helen McCrory a joué un rôle secondaire dans la saga Harry Potter, de 2009 à 2011. Elle a incarné dans les trois derniers épisodes des adaptations des romans de J.K. Rowling le personnage de Narcissa Malefoy, mère de Drago Malefoy et épouse de Lucius Malefoy. Si le personnage apparaît peu, il était primordial au déroulement de l'intrigue : elle pousse Severus Rogue à protéger son fils (ce qui entraîne la mort d'Albus Dumbledore) dans l'épisode 6, avant de cacher qu'Harry Potter est toujours vivant à Voldemort dans le dernier épisode de la saga.

Depuis 2013, Helen McCrory incarnait l'un des personnages principaux de la série Peaky Blinders. Elle incarnait Elizabeth "Polly" Gray, la tante de Tommy Shelby, joué par Cillian Murphy. Au moment de son décès, en avril 2021, la sixième et dernière saison de la série était en plein tournage, reportée de quelques mois en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Les cinéphiles auront également reconnus Helen McCrory dans Skyfall de Sam Mendes. Dans le film James Bond, sorti en 2012, elle incarne un petit rôle, celui de Claire Dowar, l'une des ministres. Elle mène notamment une commission chargée d'enquêter sur Olivia Mansfield (M), la directrice du MI6, interrompue par une fusillade menée par le terroriste Raoul Silva.

De 2007 jusqu'à son décès, Helen McCrory était mariée à l'acteur Damian Lewis. Ce dernier a été révélé dans la mini-série Frères d'armes, avant de devenir l'un des personnages principaux des trois premières saisons de Homeland. Ensemble, ils auront deux enfants : une fille née en 2006, et un garçon né en 2007. C'est Damian Lewis qui a annoncé le décès de l'actrice sur son compte Twitter : "elle est morte comme elle a vécu. Sans peur. Dieu, qu'est-ce qu'on l'aime et combien on a été chanceux de l'avoir dans nos vies. Elle était tellement flamboyante. Va maintenant, Ma petite, dans les airs, et merci."