Festival de Cannes : la sélection 2020 dévoilée ce soir, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

FESTIVAL DE CANNES - Alors que le plus grand festival de cinéma n'aura pas lieu cette année, la sélection officielle est dévoilée ce mercredi 3 juin. On vous explique où et quand découvrir les films qui auraient dû être en compétition.

[Mis à jour le 03 juin 2020 à 10h15] Le Festival de Cannes a été officiellement annulé "dans sa forme traditionnelle" cette année. Si les stars ne défileront pas sur la Croisette en 2020, les organisateurs ont tout de même tenu à promouvoir comme ils le pouvaient les films qui auraient dû être en sélection officielle. C'est pourquoi ce mercredi 3 juin, la liste des films qui auraient dû faire partie de la compétition du plus grand festival de cinéma international sera dévoilée au public. La sélection officielle sera annoncée à 18h sur Canal++, en clair, et sur le site et les réseaux sociaux du festival. Les oeuvres listées bénéficieront d'un label Cannes 2020.

En dévoilant la liste des films qui auraient dû figurer en compétition, le Festival de Cannes compte bien assurer sa mission de promotion du cinéma mondial auprès du public : "Nous avons reçu des films du monde entier, des choses magnifiques, et c'est notre devoir de les aider à trouver leur public", expliquait Thierry Fremaux dans une interview à Screendaily, l'événement cannois étant chaque année un tremplin pour des films qui seraient sortis autrement de manière plus confidentielle. Il faudra patienter jusqu'à ce soir avant de connaître la liste des films concernés. On sait toutefois que l'on retrouvera des longs-métrages qui auraient dû sortir entre le mois de mai 2020 et le printemps 2021. Selon des informations de Variety, The French Dispatch de Wes Anderson, Another Round de Thomas Vinterberg et Comes Morning de Naomi Kawase devraient faire partie de la sélection du Festival de Cannes 2020. Le média américain a également cité On the Rocks de Sofia Coppola, Annette de Leos Carax, Par un demi-clair matin de Bruno Dumont ou encore Illusions perdues de Xavier Giannoli. Il faudra attendre ce soir pour savoir si ces annonces sont vérifiées.

Le Festival de Cannes 2020 ne se déroule pas dans sa forme traditionnelle en raison de la crise sanitaire. Si les organisateurs réfléchissent aux autres formes que pourrait prendre l'événement, ils ont affirmé qu'il n'y aura pas de remise de prix ni de compétition qui était envisagée pour les films qui auraient dû être sélectionnés. Il faudra patienter jusqu'au Festival de Cannes 2021 pour découvrir la prochaine palme d'or. Lors de la dernière édition de l'événement, en 2019, la Palme d'Or a été décernée à la satire sociale Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, qui a également décroché l'Oscar du meilleur film et le César du meilleur film étranger quelques mois plus tard..

Le festival de Cannes n'ayant pas lieu en 2020 selon les modalités habituelles, il n'y a donc pas de palmarès prévu. Toutefois, les films qui devaient être en sélection officielle sont annoncés aujourd'hui, mercredi 3 juin. La liste sera dévoilée en clair sur Canal+, mais également sur les sites officiels et réseaux sociaux de l'événement cannois. En attendant, retrouvez ci-dessous le palmarès complet de la sélection officielle du Festival de Cannes 2019.

Palme d'or : Parasite du Sud-coréen Bong Joon-ho

du Sud-coréen Bong Joon-ho Grand prix du jury : Atlantique de la Franco-sénégalaise Mati Diop.

Atlantique de la Franco-sénégalaise Mati Diop. Prix du jury : Les Misérables de Ladj Ly et Bacurau du Brésilien Kleber Mendonça Filho

Les Misérables de Ladj Ly et Bacurau du Brésilien Kleber Mendonça Filho Prix d'interprétation masculine : Antonio Banderas, dans le film Douleur et gloire de l'Espagnol Pedro Almodóvar

Antonio Banderas, dans le film de l'Espagnol Pedro Almodóvar Prix de la mise en scène : les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne pour le film Le Jeune Ahmed

les Belges Luc et Jean-Pierre Dardenne pour le film Le Jeune Ahmed Prix du scénario : Portrait de la jeune fille en feu de la Française Céline Sciamma

Portrait de la jeune fille en feu de la Française Céline Sciamma Prix de l'interprétation féminine : Emily Beecham , dans le film Little Joe de Jessica Hausner.

Emily Beecham , dans le film Little Joe de Jessica Hausner. Mention spéciale pour It Must be heaven d'Elia Suleiman

pour It Must be heaven d'Elia Suleiman Prix de la Caméra d'or : Nuestras madres de César Diaz

Nuestras madres de César Diaz Palme d'Or du court-métrage : La distance entre le ciel et nous de Vasilis Kekatos À noter que le jury a décerné une mention spéciale à Monstruo Dios de Agustina San Martín.

Si le Festival de Cannes ne se déroule pas sous son format habituel pour l'année 2020 en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, les organisateurs vont annoncer la sélection de l'année ce mercredi 3 juin 2020, à 18 heures. Ces films auront droit à un "label Cannes" et pourraient être projetés lors de différents événements à l'automne 2020. La liste est dévoilée en clair sur Canal+, mais également sur les sites officiels et réseaux sociaux de l'événement cannois.

Le cinéaste afro-américain Spike Lee avait été choisi comme président du jury du Festival de Cannes 2020. Il entre ainsi dans l'histoire comme le premier cinéaste noir à occuper cette fonction depuis le lancement officiel du festival, en 1946. Auparavant, des artistes noirs ou afro-américains ont pu être membre du jury, mais ne l'avaient jamais présidé. Cependant, le Festival de Cannes 2020 n'ayant pas lieu dans sa forme traditionnelle, les organisateurs ont laissé entendre que Spike Lee pourrait reprendre ce rôle lors de l'édition 2021. Le jury qui devait l'accompagner n'avait cependant pas été dévoilé.

Le Festival de Cannes devait célébrer en 2020 sa 73e édition sur la Croisette du 12 au 23 mai 2020. Mais en raison de la pandémie de coronavirus, le plus grand festival mondial du cinéma a été annulé dans sa forme traditionnelle. L''événement fait partie des partenaires du festival virtuel de cinéma We are one qui se tient sur Youtube fin mai 2020. Des collaborations avec les festivals de cinéma de la fin d'année, comme Toronto, Venise, Deauville ou New-York, sont également à l'étude. La date de l'édition 2021 de l'événement n'est également pas encore connue.