Mostra de Venise : des polémiques, moins de stars... Que réserve l'édition 2023 ?

MOSTRA DE VENISE 2023. Le festival de cinéma La Mostra de Venise s'ouvre ce mercredi dans un contexte houleux.

[Mis à jour le 29 août 2023 à 9h00] La Mostra de Venise amorce une 80e édition bien particulière. Le prestigieux festival de cinéma revient animer les rues vénitiennes ce mercredi 30 août 2023 et ce jusqu'au 9 septembre. Et autant dire que cette 80e édition sera scrutée par les amateurs du septième art.

Tout d'abord, la sélection officielle de cette Mostra de Venise a provoqué de vives critiques. L'événement a en effet décidé de projeter les œuvres de plusieurs cinéastes accusés de violences sexuelles, comme Roman Polanski ou Woody Allen, dont les dernières réalisations sont présentées hors compétition. Le dernier film de Luc Besson, DogMan est également projeté en compétition officielle. Rappelons que, dans cette dernière affaire, la Cour de cassation a décidé d'écarter définitivement les accusations de viols de Sand Van Roy, le 21 juin dernier. Dans ces trois affaires, les cinéastes démentent les accusations dont ils font l'objet.

En raison de la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood, qui protestent contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leurs métiers et demandent une revalorisation des salaires, la 80e Mostra de Venise verra très peu de stars fouler son tapis rouge. Il ne faudra donc pas compter sur les acteurs américains des films en compétition, comme Jessica Chastain ou Michael Fassbender. Notons toutefois que le film Ferrari de Michael Mann, avec Adam Driver et Penelope Cruz au casting, a bénéficié d'une dérogation du syndicat des acteurs, et que l'on pourrait donc voir ses stars défiler à Venise. Quoi qu'il en soit, ce sera un festival bien moins glamour

La Mostra de Venise est un festival de cinéma italien qui récompense chaque année le meilleur du septième art international. Il est également l'occasion de découvrir en avant-première certains des films les plus attendus de la fin d'année, que ça soit des films d'auteur ou des blockbusters. La Mostra de Venise se déroule chaque année à la fin de l'été. L'édition 2023 du festival international du film de cette ville italienne débute le mercredi 30 août 2023 et s'achèvera le 9 septembre 2023 avec l'annonce du palmarès complet.

Adagio de Stefano Sollima

La Bête de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux et George MacKay

Comandante de Edoardo De Angelis avec Adam Driver et Greta Gerwig

DogMan de Luc Besson

de Luc Besson El Conde de Pablo Larrain

Enea de Pietro Castellitto

de Pietro Castellitto Aku wa sonzai shinai de Ryusuke Hamaguchi

de Ryusuke Hamaguchi Ferrari de Michael Mann avec Adam Driver et Penélope Cruz

Finalmente l'alba de Saverio Costanzo

de Saverio Costanzo Zielona granica de Agnieszka Holland

de Agnieszka Holland Holly de Fien Troch

Hors-saison de Stéphane Brizé avec Guillaume Canet

The Killer de David Fincher avec Michael Fassbender

de David Fincher avec Michael Fassbender Lubo de Giorgio Diritti

Maestro de et avec Bradley Cooper

Memory de Michel Franco avec Jessica Chastain

de Michel Franco avec Jessica Chastain Moi, capitaine de Matteo Garrone

Origin de Ava DuVernay

de Ava DuVernay Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone et Mark Ruffalo

Priscilla de Sofia Coppola

Bastarden de Nikolaj Arcel avec Mads Mikkelsen

Die Theorie von Allem de Timm Kröger

Kobieta z... de Malgorzata Szumowska et Michal Englert

Parmi les films présentés hors compétition l'an dernier, notons les projections de Coup de chance de Woody Allen, The Wonderful Story of Henry Sugar de Wes Anderson, Hitman de Richard Linklater ou The Palace de Roman Polanski. La présence des films de Woody Allen, Roman Polanski et Luc Besson, tous trois visés par des accusations de violences sexuelles, n'a pas manqué de faire polémique.

La Mostra de Venise se déroule sur une dizaine de jours. L'événement débute traditionnellement avec une première projection à 16h00 le premier jour du festival, avant la projection en début de soirée du film d'ouverture ce même jour. L'événement se clôture une dizaine de jours plus tard avec le palmarès dévoilé. Retrouvez le programme complet de la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.

Comme c'est le cas pour le Festival de Cannes, la Mostra de Venise récompense les films favoris d'un jury composé de professionnels du septième art international. Le jury du festival 2023 est présidé par le cinéaste Damien Chazelle (La La Land, Babylon). Afin d'établir le palmarès, il est épaulé par l'acteur palestinien Saleh Bakri, la réalisatrice Jane Campion (La leçon de piano), la réalisatrice française Mia Hansen-Love, le réalisateur italien Gabriele Mainetti, le réalisateur britannique Martin McDonagh, le réalisateur argentin Santiago Mitre, la réalisatrice américaine Laura Poitras et l'actrice taïwanaise Shu Qi.

Il est possible de se rendre à la Mostra de Venise en tant que spectateur. Notons que les professionnels du cinéma, mais également la presse, peuvent demander des accréditations pour assister gratuitement aux projections. Le public peut de son côté acheter des tickets pour assister aux projections de certains prix. Les prix varient entre 7 et 50 euros par projection en fonction des salles et des horaires. Il est également possible de souscrire à un abonnement "par salle" : celui-ci peut varier de 35 à 1600 euros en fonction de l'horaire, la salle ou l'emplacement dans la salle. Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions et l'achat de places pour la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.

Pour l'heure, on ne connaît pas le palmarès de la Mostra de Venise 2023. L'an dernier, le palmarès de la Mostra de Venise a été rendu le 10 septembre 2022. Le Lion d'Or avait récompensé le film documentaire "All the beauty and the bloodshed" de Laura Poitras, tandis que la française Alice Diop avait remporté le Lion d'Argent-Grand prix du jury pour "Saint Omer". Luca Guadagnino avait été récompensé du prix du meilleur réalisateur. Côté interprétations, Cate Blanchett, Colin Farrell et Taylor Russell avaient été primés. Ci-dessous, le palmarès complet de la dernière édition de la Mostra de Venise.