Golden Globes 2024 : "Oppenheimer" sacré, découvrez le palmarès complet

Les Golden Globes ont rendu leur palmarès dans la nuit du 7 au 8 janvier 2024. C'est le film de Christopher Nolan qui est sorti victorieux de la soirée. On vous détaille le palmarès complet.

La course aux récompenses est officiellement ouverte à Hollywood. Les Golden Globes, première grosse cérémonie de remises de prix de Los Angeles de l'année, s'est tenue dans la nuit du 7 au 8 janvier 2024 pour récompenser le meilleur des films et des séries américaines.

Et c'est Oppenheimer qui est reparti grand vainqueur de la soirée, sacré à la fois du prix du Meilleur film dramatique, du Meilleur acteur (dans un film dramatique) pour Cillian Murphy, de la Meilleure réalisation, du Meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr et de la meilleure musique de film.

Côté comédies, Pauvres créatures a remporté le prix du Meilleur film musical ou comédie et a permis à Emma Stone de remporter un nouveau prix d'interprétation. Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) a remporté le même prix pour un film dramatique. A l'inverse, le film Barbie, pourtant nommé à neuf reprises, n'est reparti qu'avec deux récompenses.

La France n'a pas non plus à rougir puisque Anatomie d'une chute de Justine Triet, déjà lauréat d'une Palme d'or, a remporté deux prix aux Golden Globes : celui du Meilleur film étranger et celui du meilleur scénario. De quoi lui prédire une belle carrière aux Oscars, alors que le long-métrage n'a pas été choisi pour représenter la France à la cérémonie de remises de prix.

Les Golden Globes récompensent également chaque année le meilleur des séries télévisées. En 2024, la cérémonie de remise de prix a clairement choisi ses favoris : c'est Succession qui a été sacré comme Meilleure série dramatique pour son dernier acte, en remportant également des prix d'interprétation masculins, féminins et dans un second rôle. Les catégories comédies ont, de leur côté, sacrées The Bear et les interprétations de Jeremy Allen White et Ayo Edebiri. Enfin, Acharnés a été sacrés dans les catégories mini-séries. Ci-dessous, retrouvez le palmarès complet des Golden Globes 2024.

Le palmarès complet des Golden Globes 2024 :