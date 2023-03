"Oscars : revivez le palmarès et les temps forts 2023"

OSCARS 2023. La 95e cérémonie des Oscars a rendu son palmarès dans la nuit du 12 au 13 mars 2023. "Everything, everywhere all at once" est le grand gagnant de la soirée.

En direct

04:56 - Qui sont les grands perdants des Oscars 2023 ? Les Oscars, ce sont des gagnants, mais aussi des perdants. Si Everything, Everywhere, all at once est le grand vainqueur de la soirée avec sept prix, certains films sont repartis totalement bredouilles alors qu'ils faisaient figure de favoris. C'est le cas de The Fabelmans de Steven Spielberg ou encore Les Banshees d'Inisherin. Top Gun : Maverick et Avatar : la voie de l'eau ont chacun remporté un prix : celui du meilleur son pour le premier, et celui des meilleurs effets visuels pour le second.

04:41 - "Everything Everywhere all at once" est le grand gagnant de la soirée Everything, everywhere all at once a régné sans partage sur les Oscars ce 13 mars 2023. Le long-métrage sur le multiverse avec un casting asiatique a remporté plusieurs prix, dont les prestigieux Oscar du Meilleur film, de la Meilleure réalisation, et la plupart des prix d'interprétation : Michelle Yeoh a remporté l'Oscar de la meilleure actrice, Jamie Lee Curtis son pendant dans la catégorie "second rôle", et Ke Huy Quan pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Le film a également été sacré pour le Meilleur montage.

04:32 - "Everything, Everywhere all at once" remporte l'Oscar du Meilleur film Everything Everywhere all at once était le grand favori de la soirée des Oscars avec 11 nominations et a remporté la plupart des grands prix de cette 95e cérémonie. C'est donc sans surprise que le long-métrage a également remporté l'Oscar du Meilleur film. Auparavant, le film des Daniels avait notamment obtenu le prix de la Meilleure réalisation, du Meilleur acteur dans un second rôle, de la Meilleure actrice et de la Meilleure actrice dans un second rôle.

04:30 - Dans les coulisses de l’erreur qui a fait annoncer le mauvais meilleur film en 2017 L'Académie des Oscars va tout faire pour éviter une nouvelle bourde comme lors de l'édition 2017 où Warren Beatty et et Faye Dunaway avaient malencontreusement annoncé le mauvais vainqueur du prix du meilleur film de l'année. A l'époque, toute l'équipe de La La Land s'était retrouvée sur scène et avait commencé à remercier l'Académie jusqu'à ce que l'un des producteurs se rende compte de l'erreur et appelle les créateurs de Moonlight sur scène... On avait ensuite appris que les présentateurs du prix avaient reçu la mauvaise enveloppe et donc annoncé à tort la victoire de La La Land. Depuis, les organisateurs ont mis un point d'honneur à éviter que ce genre d'erreur se présente à nouveau.

04:29 - L'Oscar de la meilleure actrice remis à Michelle Yeoh Halle Berry et Jessica Chastain ont également remis l'Oscar de la meilleure actrice dans la foulée de celui remis à Brendan Fraser. Et c'est avec surprise que Michelle Yeoh a remporté le prix pour Everything Everywhere all at once, raflant la récompense à Cate Blanchett, grande favorite pour son interprétation dans le film Tar. Elle faisait également face à Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie) et Michelle Williams (The Fabelmans).

04:25 - Brendan Fraser remporte l'Oscar du Meilleur acteur Halle Berry était présente sur la scène des Oscars, main dans la main avec Jessica Chastain, pour remettre l'Oscar du meilleur acteur. Le prix est venu sacrer la performance de Brendan Fraser dans le film The Whale. Un retour en grâce pour l'acteur qui avait disparu quelques années des écrans après, notamment, une agression sexuelle, une dépression et des soucis de santé. Il a accepté le prix, des sanglots dans la voix, rappelant les difficultés qu'il a connu par le passé et remerciant ses co-nommés, ses fils, sa compagne et le reste de son équipe. "Je suis incroyablement reconnaissant".

04:12 - Everything Everywhere all at once remporte la meilleure réalisation L'Oscar de la meilleure réalisation vient récompenser le travail d'un cinéaste sur l'un des grands films de l'année. Daniel Scheinert et Daniel Kwan, réalisateurs de Everything, Everywhere all at once, a remporté le prix ce lundi 13 mars 2023, raflant le prix à Steven Spielberg pour The Fabelmans, l'un des favoris pour ce prix.

04:01 - De quoi parle The Fabelmans, le dernier film de Steven Spielberg nommé aux Oscars ? Avec un total de sept nominations, The Fabelmans de Steven Spielberg est un des films les plus nommés de cette édition 2023 des Oscars. Il s'agit d'un film semi-autobiographique par le réalisateur de la Liste de Schindler, Les Dents de la Mer, Jurassic Park et tant d'autres. Dans ce film très personnel, Spielberg évoque le personnage de Sammy Fabelman, jeune homme qui se découvre une passion pour le cinéma, la réalisation et le montage tandis que ses parents vivent un mariage de plus en plus difficile. Le film est sorti dans les salles françaises le 22 février et se trouvent toujours dans nos cinémas. La rédaction vous le recommande grandement par ailleurs.

03:30 - Avatar 2, roi incontesté du box-office Il a beau n'être cité que quatre fois dans les nominations des Oscars 2023, Avatar : La Voie de l'Eau peut s'enorgueillir d'être le film ayant généré le plus de recettes cette année. Avec 2,283 milliards de dollars récoltés depuis sa sortie en décembre dernier, le film est désormais sis à la troisième place du classement des plus gros succès de l'histoire du box-office mondial, derrière Avatar premier du nom et Avengers Endgame.

03:03 - Qu’est-ce que c’est Everything Everywhere All At Once ? Sorti à la fin de l'été 2022 en France, Everything Everywhere All At Once a été accueilli par une très bonne critique et a récolté plus de 106 millions de dollars au box-office mondial. C'est énorme pour un film indépendant de cet acabit. Le film est porté par Michelle Yeoh et Ke Huy Quand, tous deux nommés aux Oscars, et explore la notion de multivers. Evelyn Wang, tenancière d'un lavomatic, découvre un jour que les mondes parallèles existent et qu'elle est la seule à même de sauver l'univers des forces obscures qui l'assaillent. Emmené par une réalisation enlevée et des séquences d'action assez folles, le film a beaucoup plu et a amassé de nombreux prix pendant toute la course aux Oscars.

02:31 - Le film Tar avec Cate Blanchett est-il inspiré d'une histoire vraie ? Potentiellement récompensée cette nuit pour sa performance dans le film Tar, Cate Blanchett y campe une cheffe d'orchestre. S'agit-il cependant d'un biopic ? Malgré la promotion du film qui le laissait entendre, sachez que le film n'est pas inspiré d'un personnage ayant vraiment existé. Sur les ondes de Classic FM, Cate Blanchett affirme ne s'être inspirée d'aucune personnalité réelle pour son interprétation. Le film n'est donc pas fondé sur une cheffe d'orchestre en particulier bien qu'il ait été pointé du doigt par Marin Alsop, une cheffe d'orchestre bien réelle qui s'est un peu trop retrouvée dans le long-métrage, ce qui ne lui a pas du tout plu.

02:00 - Où peut-on voir The Whale avec Brendan Fraser en France ? Bien qu'il n'ait que trois nominations, le film The Whale de Darren Aronofsky est très en vue pour cette édition 2023 des Oscars. En effet, la performance de Brendan Fraser pourrait y être récompensée. Peut-on voir le long-métrage en France ? Eh bien oui, sachez que le film vient tout juste de sortir dans l'Hexagone et est donc disponible en salles. Pour rappel, il s'agit d'un drame qui s'intéresse au personne de Charlie, un professeur en obésité morbide qui tente de reprendre contact avec sa fille adolescente.

01:33 - C’est quoi Les Banshees d’Inisherin ? Cette année, plusieurs films sont pluri-nommés dans les catégories reines. Parmi ceux-ci, on peut trouver Les Banshees d'Inisherin qui peut rêver de nombreux prix notamment dans les catégories d'interprétations. Mais de quoi parle ce film ? Il s'agit d'un film de Martin McDonagh qui s'intéresse à une île à l'Ouest de l'Irlande et surtout à deux amis dont l'amitié est rompue unilatéralement par un des deux compères. L'autre ami tente tout pour raviver la flamme, notamment avec l'aide de sa soeur.

01:01 - Où regarder A l’Ouest, rien de nouveau ? C'est un des films les plus nommés de cette saison des Oscars, A l'Ouest, rien de nouveau est d'ailleurs un concurrent sérieux au titre de meilleur film de l'année pour cette édition 2023. Sachez que le long-métrage allemand est disponible en France sur la plateforme Netflix. Il s'agit d'un film dédié à la Première Guerre Mondiale et adapté du roman du même nom d'Erich Maria Remarque. Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous.