Ce western de 1992 est classé parmi les "meilleurs films de tous les temps" : vous pouvez le voir sur Netflix

Ce western sorti il y a 34 ans est devenu culte grâce à son casting XXL et les nombreuses récompenses requises. C'est l'un des meilleurs films de tous les temps selon Rotten Tomatoes.

Certains films sont des classiques instantanés, d'autres se forgent une réputation au fil des années. C'est pourquoi les classements des meilleurs films de tous les temps, quoique parfois subjectifs, peuvent aider à peaufiner sa cinéphilie et rattraper certains longs-métrages qu'on a pu potentiellement rater à leur sortie. L'agrégateur international de critiques et d'avis Rotten Tomatoes a dressé sa liste des 300 meilleurs films de tous les temps, grâce à une formule prenant en compte les films "certifiés frais" par la plateforme, les notes presse et les notes spectateurs, mais aussi le nombre de votes ou de critiques.

Dans ce classement, on retrouve un western sorti il y a seulement 32 ans. Si le genre est de plus en plus rare sur grand écran, ce long-métrage de 1992 est devenu un classique qu'il faut avoir vu dans sa vie. Cela tombe bien, puisqu'il est disponible sur Netflix, mais aussi HBO Max et MyCanal : il s'agit d'Impitoyable (Unforgiven en VO).

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Réalisé par Clint Eastwood, Impitoyable se déroule en 1880, dans une petite ville du Wyoming. Une prostituée du nom de Delilah Fitzgerald se retrouve défigurée par un homme ivre, ce qui va déclencher une suite d'événements dramatiques : devant la clémence du shérif qui lui impose une simple amende, les compagnes de la victime décident d'offrir une récompense pour la mort du responsable et de son complice. Un tueur repenti à la sinistre réputation décide de s'associer avec un ancien esclave et un apprenti-tueur expérimenté pour toucher le pactole.

Le casting réunit de véritables légendes : Clint Eastwood est devant et derrière la caméra, le regretté Gene Hackman incarne le terrible shérif corrompu, tandis que Morgan Freeman vient compléter ce duo. Véritable succès au box-office (159 millions de dollars de recettes pour un budget estimé à 14,4 millions), Impitoyable est salué par la critique pour son atmosphère et les performances de ses acteurs.

Le film remportera quatre Oscars dans des catégories majeures : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur dans un second rôle et meilleur montage.