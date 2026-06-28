Ce soir à la TV : dégommé à sa sortie, ce film de gangsters est pourtant devenu un immense classique

Ce soir à 21h, vous verrez l'un des films de gangsters les plus fascinants du cinéma.

Nombreux sont les films dégommés à leur sortie, qui ont connu une seconde vie à la télévision ou en VHR/DVD et sont finalement devenus cultes. Arte diffuse l'un d'entre eux ce dimanche 28 juin à partir de 21 heures. Ce film de gangsters a été largement critiqué par la presse américaine au moment de sa sortie, jugé comme "mineur" dans la carrière de son réalisateur, tandis que la prestation de son comédien principal est jugée grandiloquente et ridicule. Mais le temps faisant, Scarface est devenu un classique hollywoodien incontournable pour les cinéphiles.

Réalisé par Brian de Palma et scénarisé par Oliver Stone, il s'agit d'un remake du film du même nom signé par Howard Hawks, sorti en 1932. L'intrigue suit Tony Montana, petit malfrat cubain qui devient un important trafiquant de drogue à Miami, dans les années 1980. Al Pacino incarne le premier rôle, et donne la réplique à Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio et Robert Loggia.

Scarface sort en 1983 et reçoit un très mauvais accueil : le film est jugé très violent (il devait initialement être interdit aux moins de 18 ans en raison de la scène de la tronçonneuse, le langage est très cru et la consommation de stupéfiants des personnages choque). Même la prestation d'Al Pacino ne convainc pas. Au box-office, le résultat est modeste, avec 66 millions de dollars de recette à travers le monde et 799 563 entrées en France.

Mais au fil des années, et particulièrement grâce au marché de la location vidéo, Scarface de Brian de Palma finit par trouver son public et devient un classique du cinéma. La critique revisite également son avis et réhabilite le film. Tony Montana devient un personnage culte, particulièrement dans la banlieue, où le destin du personnage parle à plusieurs jeunes, et des références à Scarface sont régulières dans la culture populaire (Taxi 4, Breaking Bad, Narcos, le jeu vidéo Grand Theft Auto...).

Le long-métrage se classe régulièrement dans les listes des meilleurs films établies par les médias (comme Entertainment Weekly qui le place à la 8e position, Empire qui le place 284e sur 500). Il fait d'ailleurs partie des 10 meilleurs films de gangsters de tous les temps selon l'American Film Institute, aux côtés du Parrain, de Bonnie & Clyde ou encore de Les Affranchis. Comme quoi, l'avenir d'un film ne se joue pas seulement dans la presse ou au box-office !