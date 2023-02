Toy Story 5 annoncé, quelle date pour le retour des jouets de Pixar ?

Le PDG de Disney l'a annoncé à ses actionnaires : la saga Toy Story va se poursuivre sur grand écran dans les prochaines années. Que peut-on attendre de Toy Story 5 ?

Il semble que Disney se recentre sur ses fondamentaux pour les prochaines productions animées. C'est du moins ce qu'a annoncé Bob Iger, actuel PDG de la corporation de divertissement, lors d'un appel à ses actionnaires concernant les résultats financiers du premier trimestre pour l'entreprise. A cette occasion, le président de Disney a levé le voile sur plusieurs des prochaines productions animées des studios. Parmi celles-ci, un certain Toy Story 5, qui est donc un des futurs projets du studio Pixar. Le précédent opus, le bien nommé Toy Story 4, est sorti en 2019 et avait rencontré son public, générant plus d'1,07 milliard de recettes. Un spin-off dédié à Buzz l'Eclair était par ailleurs sorti en 2022, attirant un total de 226 millions de dollars de recettes.

Après l'échec d'Avalonia au box-office américain fin 2022, Disney semble rechercher de nouveaux succès assurés et souhaite donc se dédier à nouveau aux productions de suites ou bien de spin-offs. C'est dans ce cadre que Toy Story 5 a été annoncé, tout comme La Reine des Neiges 3 mais aussi Zootopie 2. Pour rappel, à la fin de Toy Story 4, Woody décidait de quitter le groupe de jouets bien connus de la saga. Buzz et Woody sont donc effectivement séparés à la fin du quatrième opus. On peut s'imaginer que le cinquième épisode pourrait les voir se retrouver pour de nouvelles aventures. Quant à une date de sortie potentielle pour Toy Story 5, celle-ci n'a pas encore été dévoilée à ce stade.