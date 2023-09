"Acide" au cinéma : la menace de la pluie acide montrée dans le film peut-elle se produire ?

Le film "Acide" réalisé par Just Philippot avec Guillaume Canet et Laetitia Dosch est sorti au cinéma ce mercredi 20 septembre 2023.

Une famille fait tout son possible pour survivre lorsque des pluies acides s'abattent sur la France. C'est ce qui attend le spectateur qui se rend en salles pour découvrir "Acide", au cinéma ce mercredi 20 septembre 2023. Dans cette réalisation de Just Philippot ("La Nuée"), Guillaume Canet et Laetitia Dosch incarnent un couple divorcé au cœur de cette crise apocalyptique née de dérèglement climatiques, donnant la réplique à Patience Munchenbach dans le rôle de leur fille.

Ce thriller d'anticipation s'inspire d'une certaine réalité scientifique : ce type de précipitations existe bel et bien, avec un impact moindre que le monde le film "Acide". Les pluies acides se forment en raison de la présence de gaz présents dans l'atmosphère (oxyde de soufre et azote principalement) et capables de se dissoudre dans l'eau, formant alors de l'acide sulfureux ou de l'acide nitrique.

A l'heure actuelle, les pluies acides ne sont pas aussi dangereuses que le montre le film de Just Philippot. Si elles n'ont pas d'impacts directs connus sur l'Homme ou sur la faune, on sait qu'elles ont des conséquences sur l'acidification des sols, sur les étendues d'eau ou encore sur la flore et certains végétaux. Elles peuvent notamment faire circuler certains produits toxiques et avoir des impacts indirects, puisqu'elles affectent les eaux ou la qualité de l'air.

Une métaphore des crises actuelles

Mais cela ne signifie pas pour autant que la menace des dérèglements climatiques n'est pas réelle, comme le rappelle Guillaume Canet dans le communiqué de presse accompagnant la sortie du thriller : "Il est aussi plausible qu'un jour, les pluies acides soient plus dévastatrices qu'elles ne le sont déjà et qu'on s'approche de la situation décrite dans le film. Dans le film, les pluies acides brûlent tout ce qu'elles touchent mais elles représentent aussi symboliquement la brûlure de la planète en raison du réchauffement."

"Acide" est ainsi un cri d'alarmes sur les conséquences apocalyptiques que peuvent avoir les dérèglements climatiques. Mais il alerte également sur les conséquences possibles des diverses crises politiques et sociales que nous traversons depuis plusieurs années, puisque les scénaristes se sont inspirés du Covid, de la guerre en Ukraine ou du mouvement des gilets jaunes.

"Les pluies acides nous permettaient de converger vers toutes ces crises sans les citer de façon explicite", explique Just Philippot dans le communiqué de presse. "Nous sommes tous dans un déni collectif : nous savons que le réchauffement climatique est en cours mais nous continuons à vivre comme si de rien n'était". "Acide" est à découvrir au cinéma ce mercredi 20 septembre.