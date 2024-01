Cette fable féministe surprenante, auréolée de prix, est le meilleur film à voir au cinéma cette semaine

Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine ? S'il y a un film à voir au cinéma, c'est ce récit d'émancipation féminine très original, qui a déjà remporté de nombreuses récompenses.

Tient-on déjà le meilleur film de l'année 2024 ? Il est certainement encore trop tôt pour le dire, mais cette comédie dramatique, en salles ce mercredi 17 janvier, fait déjà figure de sérieux concurrent et pourra sans souci figurer dans la liste. Délicieux, ambitieux et osé, il a déjà remporté plusieurs récompenses, et pourrait repartir de la cérémonie des Oscars avec plusieurs statuettes dans quelques semaines.

Pauvres créatures est la nouvelle fable gothique de Yórgos Lánthimos. Le cinéaste grec s'est déjà distingué comme un incontournable du cinéma d'auteur international contemporain, grâce à ses propositions radicales comme The Lobster ou La favorite.

Son nouveau film, à découvrir mercredi, promet déjà de faire parler de lui. Cette adaptation du roman d'Alasdair Gray, publié en 1992, raconte la quête d'émancipation de Bella Baxter. Et cette jeune femme n'est pas comme les autres, puisqu'un scientifique a greffé dans son corps d'adulte le cerveau de son enfant à naître. Si elle a l'apparence d'une femme, elle a néanmoins tout à apprendre. En compagnie d'un avocat libidineux, elle part à la découverte du monde.

Vraie réussite cinématographique et narrative, Pauvres créatures est donc un Frankenstein au féminin. A travers le parcours de Bella, Yórgos Lánthimos raconte l'émancipation d'une femme par son corps, sa sexualité, mais également par son intelligence, son libre-arbitre et sa sensibilité. Le tout servi par un humour déjanté et jubilatoire et une mise en scène alliant l'esthétique gothique à un univers fantastique et surréaliste.

Dans le premier rôle, le réalisateur grec donne à Emma Stone une partition aussi étonnante que réjouissante. Elle donne l'une des meilleures prestations de sa carrière, déjà parsemée d'excellentes performances. L'actrice a déjà remporté plusieurs prix pour son interprétation de Bella, notamment le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou dans une comédie, et fait déjà partie des favorites pour remporter l'Oscar de la meilleure actrice, qui pourrait être le deuxième de sa carrière (après celui obtenu en 2017 pour La La Land).

Elle donne la réplique à Mark Ruffalo, Willem Dafoe (tous deux nommés pour un Golden Globe pour ce film) et Ramy Yousseff. De son côté, le film a déjà remporté le Lion d'or à la dernière Mostra de Venise, récompense suprême du festival italien. Il a de très grandes chances de faire partie des films nommés (voire récompensé) aux Oscars, le 11 mars 2024. Pauvres créatures est une comédie dramatique à voir au cinéma à partir du 17 janvier 2024.