Johnny Depp "ivre" et "ingérable" sur le tournage de "Pirates des Caraïbes 5", la production a dû agir

Diffusé sur M6 ce vendredi 5 avril, "Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar" n'a pas été une partie de plaisir pour les équipes de tournage. Les frasques de Johnny Depp en sont pour beaucoup...

Les téléspectateurs peuvent se replonger dans la franchise Pirates des Caraïbes 5 ce soir. M6 diffuse le cinquième épisode de la saga, intitulé La vengeance de Salazar, ce vendredi 5 avril 2024 à 21h10. Il s'agit du dernier volet avec Johnny Depp, sous les traits du capitaine Jack Sparrow depuis 2017. Dans ce film, notre héros voit les fantômes du passé le rattraper et se lance en quête du Trident de Poséidon aux côtés du fils de Will et Elizabeth Turner, afin de vaincre le Capitaine Salazar (Javier Bardem).

Depuis ce cinquième épisode, la franchise semble à l'arrêt, avec des amorces de projets de suite, mais aucun film en sept ans. Il faut dire que le tournage de Pirates des Caraïbes 5 a été particulièrement pénible pour les équipes. En cause, l'acteur principal lui-même, qui a été jugé "ingérable" par les personnes ayant travaillé sur le long-métrage. Selon le Hollywood Reporter, des membres de l'équipe se sont plaints "d'ivresse excessive" et "de retards constants sur le plateau", "laissant régulièrement des centaines de figurants attendant pendant des heures". Sean Bailey, chef de la production chez Disney, a notamment laissé entendre qu'il y avait "des jours où les plans prévus étaient mis à l'épreuve".

Johnny Depp a tant mis à cran les équipes que la production a dû agir en plaçant des hommes en planque devant la location de l'acteur en Australie, pour alerter l'équipe lorsque la lumière était allumée et que l'acteur se réveillait enfin. "Tout le monde regardait le bateau couler sans prendre de responsabilité", décrit une source anonyme proche de la production, avant d'ajouter : "Mais lorsque Johnny arrivait sur le plateau, il était charmant et gentil. C'était le yin et le yang".

D'autres incidents sur le tournage

Jerry Bruckheimer, producteur de la franchise Pirates des Caraïbes, a publiquement tenu à défendre Johnny Depp face aux accusations, déplorant la "pression" subie par l'acteur à ce moment-là, alors qu'il était en plein divorce avec Amber Heard et faisait la une des tabloïds. Des rumeurs laissent entendre qu'un incident se serait même produit entre le producteur et l'agent de Johnny Depp, où chacun rejetait la responsabilité de l'acteur sur l'autre, mais Jerry Bruckheimer l'a publiquement démenti.

Le reste de la production de ce cinquième épisode de Pirates des Caraïbes n'a pas non plus été un long fleuve tranquille. Lors du tournage en Australie, des associations de défense des animaux sont pointé l'importation de primates pour jouer le rôle du capitaine Barbossa. Par ailleurs, Johnny Depp s'est grièvement blessé à la main et a dû se faire rapatrier aux Etats-Unis pour être opéré, engendrant plusieurs semaines d'interruption. Un homme déguisé en pirate s'est même introduit sur le plateau et a menacé un agent de sécurité avec un couteau. On peut comprendre qu'un sixième film soit mis en question !