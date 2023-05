Ces deux films glaçants écrasent la concurrence à Cannes, et sont bien partis pour la Palme d'or

Le Festival de Cannes continue de battre son plein avant de rendre son palmarès, mais deux films se démarquent déjà dans la presse et pourraient remporter un prix samedi soir.

Le Festival de Cannes continue de rythmer l'actualité cinématographique, avant de rendre son palmarès. S'il reste encore plusieurs films de la compétition à projeter devant le jury présidé par Ruben Östlund, deux films semblent déjà se démarquer selon la presse spécialisée et ont de grandes chances de remporter un prix (et, peut-être, une Palme d'or). Bien évidemment, ces prédictions sont soumises à l'appréciation du jury de ce 76e Festival de Cannes, qui débat dans le secret et dont seul l'avis importe pour l'élaboration du palmarès.

The Zone of Interest de Jonathan Glazer, a été qualifié comme le premier film choc de ce Festival de Cannes 2023. Ce long-métrage raconte la vie de famille du commandant d'Auschwitz Rudolf Höss, qui vit dans une maison avec jardin juste à côté du camp de concentration et d'extermination. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom de Martin Amis, qui établit un parallèle entre une vie quotidienne tranquille et l'horreur indescriptible, séparées par seulement un mur. "D'une puissance assourdissante" pour la journaliste Marie Serale, "un dispositif glaçant" pour le critique Philippe Rouyer, The Zone of Interest est l'un des grands favoris pour remporter la Palme d'or samedi.

Deux films, une même actrice principale

Il devra faire compétition avec un second long-métrage qui a marqué la Croisette. Anatomie d'une chute, de la Française Justine Triet, est un film de procès qui décortique la vie d'un couple après la mort, suspecte, du mari. Là aussi, la presse est dithyrambique : il s'agit d'"un thriller complexe magnifiquement écrit" pour le rédacteur en chef de Paris Match Yannick Vély, un "thriller vénéneux et implacable qui réinvente un genre très codifié" pour le journaliste Nathanaël Bentura, ou encore d'"une oeuvre dense et inclassable" pour la journaliste de Slate Anaïs Bordage.

Fait suffisamment rare pour être noté, ces deux films favoris au palmarès cannois sont portés par la même actrice, l'Allemande Sandra Hüller, qui avait déjà bouleversé la Croisette dans Toni Erdmann en 2016. Si vous souhaitez découvrir ces films sur grand écran, The Zone of Interest n'a pas encore de date de sortie en France. A l'inverse, Anatomie d'une chute sera à découvrir en salles de cinéma le 23 août 2023. Il faudra également attendre jusqu'au samedi 27 mai pour découvrir le palmarès complet de ce Festival de Cannes.