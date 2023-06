Les problèmes gastriques d'Harrison Ford ont totalement changé cette scène culte d'Indiana Jones

Les Aventuriers de l'Arche perdue est diffusé sur M6 ce jeudi 1er juin. Si tout le monde se souvient de la scène culte où l'on voit Indiana Jones abattre avec nonchalance un guerrier armé d'un sabre, beaucoup ignorent encore les conditions dans lesquelles elle a été tournée...

Incroyable mais vrai, cette scène mythique d'Indiana Jones : les aventuriers de l'Arche Perdue aurait pu ne jamais exister. Rappelez-vous, dans ce premier film de la saga culte, l'archéologue court dans les rues du Caire, affronte plusieurs adversaires, avant de se retrouver face à un guerrier armé d'un sabre, qui le défie en duel. Ni une ni deux, le personnage incarné par Harrison Ford sort son pistolet et tire une balle sur son adversaire, entre lassitude et nonchalance. Une scène simple mais diablement efficace, qui a marqué plusieurs générations de fans.

Et pourtant, cette scène aurait pu ne jamais voir le jour en l'état, confiait Harrison Ford dans un échange partagé sur Reddit en 2014. Dans le scénario original de Steven Spielberg, Indiana Jones et le redoutable guerrier s'affrontaient bel et bien, sabre contre fouet, dans un combat intense et spectaculaire. Mais sur le tournage, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu : le jour de la prise, Harrison Ford est en effet frappé par une violente dysenterie, une infection de l'intestin. Très indisposé, l'acteur demande à ce que le tournage de la scène soit le plus court possible : "Je ne pouvais pas m'absenter de ma caravane plus de dix minutes", se souvient l'inénarrable Indiana Jones.

"J'ai alors proposé à Steven que nous abattions ce bâtard"

"Nous avons réalisé tous les deux que cette scène de combat prendrait deux ou trois jours de tournage. Or c'était la dernière chose que nous devions filmer avant d'enchaîner en Angleterre, et je ne songeais qu'à déguerpir. Sans compter que nous avions déjà filmé une scène où je me bats au fouet avec cinq hommes, lors de l'enlèvement de Marion. C'était un peu redondant", a détaillé Harrison Ford au sujet de cette anecdote. Avant de livrer la solution : "J'ai alors proposé à Steven que nous abattions ce bâtard et il m'a dit 'je pense exactement la même chose'." Dommage pour le cascadeur britannique qui devait se battre contre l'acteur dans un duel épique et qui s'était durement entraîné au sabre pour l'occasion. Tant mieux pour la séquence, aussi surprenante jouissive pour les spectateurs !

Sorti en 1981, Les aventuriers de l'Arche Perdue est diffusé ce jeudi 1er juin à la télévision sur M6, à partir de 21h10. L'ensemble de la saga Indiana Jones est à voir en streaming sur Disney+, avant la sortie du cinquième film, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, au cinéma le 28 juin 2023.