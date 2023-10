Netflix augmente (encore) ses prix en France, un abonnement atteint les 20 euros par mois

C'est une douche froide pour les abonnés de Netflix en France : la plateforme de streaming vient d'annoncer une hausse de ses tarifs, avec l'abonnement le plus cher qui monte désormais 20 euros par mois.

C'est une nouvelle qui ne va absolument pas plaire aux abonnés de Netflix en France. Le géant du streaming vient d'annoncer une nouvelle augmentation de ses tarifs dans une lettre adressée à ses actionnaires, mercredi 18 octobre. Et ces nouveaux prix sont déjà appliqués ce jeudi.

Dans le détail, deux abonnements sur les quatre proposés par Netflix augmentent de deux euros : l'abonnement Essentiel, auparavant à 8,99 euros par mois, augmente désormais pour atteindre les 10,99 euros par mois ; l'abonnement Premium, avec tous les avantages, coûte désormais 19,99 euros par mois. Son tarif mensuel était auparavant de 17,99 euros par mois.

A l'inverse, deux abonnement ne changent pas leurs prix : l'abonnement Standard avec pub reste à 5,99 euros par mois, et l'abonnement Standard conserve son prix de 13,49 euros par mois.

© Capture d'écran netflix.com

La France n'est pas le seul pays concerné par cette hausse de prix : celle-ci s'applique également aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Les conséquences pour les personnes déjà abonnées à Netflix

Mais si vous êtes déjà abonnés à Netflix, que va-t-il se passer ? La plateforme de streaming a répondu à nos questions, en nous assurant que "les membres abonnés aux offres concernés" verront l'augmentation des tarifs "au prochain cycle de facturation", soit à votre prochaine échéance de paiement. "Ils seront avertis par email avant que les nouveaux tarifs ne leur soient appliqués", nous précise également Netflix.

Pourquoi les prix de Netflix augmentent-ils ?

Cela faisait quelques semaines que la rumeur d'une augmentation des tarifs de Netflix planait, suite à une information du Wall Street Journal. Le média assurait toutefois que le géant du streaming attendant la fin de la grève des acteurs, qui paralyse toujours Hollywood depuis le 14 juillet, prenne fin. Cela n'est finalement pas le cas puisque l'augmentation des tarifs de Netflix est déjà effective en France.

Pour justifier cette augmentation de prix, Netflix assure dans son courrier aux actionnaires "qu'au fur et à mesure que nous apportons plus de valeur à nos membres, nous leur demandons occasionnellement de payer un peu plus".

Selon le géant du streaming, ses tarifs restent "extrêmement compétitifs", arguant que son offre de prix la plus basse (qui comprend toutefois des publicités) reste la moins chère du marché.