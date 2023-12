Netflix supprime l'un de ses abonnements les moins chers, ce qui va changer pour les abonnés

Netflix a décidé de supprimer son abonnement Essentiel, le moins cher sans publicités, pour tous ses nouveaux inscrits.

C'est confirmé, Netflix devient plus cher. Après une hausse des prix en octobre, c'est désormais l'un des abonnements les moins chers qui disparait purement et simplement. Il n'est plus possible de souscrire à l'offre "Essentiel", la moins chère sans publicités, si vous vous inscrivez à Netflix.

Cette information a été confirmée ce mardi auprès de l'émission Tech&Co par le géant du streaming. Et effectivement, si vous souhaitez souscrire à un abonnement à la plateforme de streaming, vous n'avez plus que trois options possibles : l'abonnement Standard avec publicités à 5,99 euros par mois, l'offre Standard à 13,49 euros par mois, et l'offre Premium à 19,99 euros par mois.

La page d'inscription à Netflix, ce mardi 12 décembre 2023. © Capture d'écran netflix.com

Déjà, l'offre Essentiel sans publicités, qui coûtait 10,99 euros par mois, était cachée au moment de l'abonnement à Netflix et il n'était pas nécessairement instinctif d'y souscrire si on ne savait pas qu'elle existait. Aujourd'hui, elle a purement et simplement disparu.

Ce qui change pour les abonnés

Mais qu'en est-il des abonnés à l'offre Essentiel sans publicités ? Auprès de Tech & Co, émission de BFM TV, Netflix assure que "rien ne change". Ceux qui ont souscrit à l'abonnement avant sa disparition devraient pouvoir continuer à payer les 10,99 euros par mois aux mêmes conditions qu'auparavant.

Cependant, si les concernés décident de changer d'abonnement ou de se désinscrire, il ne sera plus possible de repasser, plus tard, à l'abonnement Essentiel sans publicités à 10,99 euros par mois. Il faudra, alors, choisir entre les trois abonnements déjà proposés par la plateforme de streaming.

La plateforme de streaming la plus chère

Cette mesure rend Netflix encore plus cher qu'auparavant. Si l'on compare aux autres plateformes de streaming, la plateforme reste la plus chère. Sans publicités, Disney+ coûte au moins 8,99 euros par mois, et Prime Video est accessible à 6,99 euros par mois. De son côté, Apple TV+ coûte 9,99 euros par mois. Seule Canal+ coûte plus cher, à 19,99 euros par mois au minimum, mais l'offre la moins chère inclus toutes les chaînes du groupe et également les contenus d'Apple TV+.

Cette mesure intervient surtout deux mois à peine après une nouvelle augmentation de prix de Netflix. Les abonnements Premium et l'abonnement Essentiel (qui n'existe plus donc) avaient déjà augmenté de 2 euros par mois en octobre. Les abonnements Standard avec publicités et l'abonnement Standard conservaient, eux, leurs prix.